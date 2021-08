Josef Vařeka se domů vrátil namol! Martina Pártlová mu dala originální trest!

Zdroj: Instagram

Martina Pártlová se doma se svým o čtrnáct let mladším partnerem Josefem Vařekou rozhodně nenudí. Hudebník se vrátil z flámu tak opilý, že ho domů museli přinést kamarádi. Čekalo ho ale nemilé překvapení v podobě trestu od Pártlové!

Martina Pártlová a Josef Vařeka se dali dohromady teprve minulý rok, za krátkou dobu známosti toho ale stihli více, než některé páry za deset let.

Zpěvačka Čechomoru na začátku roku oznámila vtipným videem své těhotenství na Instagramu a v červnu přivedla na svět svou prvorozenou dceru Stellu.

Pártlová s Vařekou pravidelně na svých sociálních sítích sdílí různá videa a snímky z rodinného života a je vidět, že se spolu rozhodně nenudí. Hudebník se pochlubil vtipnou historkou, ze které ale jeho drahá polovička už tak nadšená nejspíš nebyla.

Josef Vařeka se opil tak, že ho domů museli nést kamarádi

Josef Vařeka se po roční pauze vrací ke koncertování a některé akce se zvrtnou v alkoholový mejdan, jako se to stalo před pár dny.

"Chtěl jsem vám sem nahrát záznam z bezpečností kamery, jak jsem přitáhnul domů. Museli mě vyloženě nést. Mně to samozřejmě přijde vtipný, ale holka mi to zakázala a psali by o tom, jaký jsem otec. Na druhou stranu, kdyby to někdo fakt chtěl vidět, můžu vám to poslat," sdílel Josef Vařeka vtipný příběh na Instagramu.

Druhý den se ale za přehnanou konzumaci alkoholu mladý hudebník proklínal, doma ho čekal od Martiny Pártlové pořádně zákeřný trest.

Hlídaní s opicí? Pártlová si svého mladíka vychutnala

Martina Pártlová rozhodně druhý den svému miláčkovi nenosila mokré obklady na čelo a nevařila mu bylinkové čaje, naopak mu dala jeho noční výlet pořádně sežrat.

"Nic neskončí beztrestně. Kvůli tomu že jsem domů nedokázal přijít po svých a donesli mě kamarádi. Přišel trest. Celej den jsem hlídal Pepinu, máma si vzala den volna. Oba dva jsme z toho byli nadšení," napsal Josefa Vařeka vtipný text k fotografii, na které drží brečící dceru.

Zpěvačka zvolila skvělý způsob "výchovy" svého mladíka a evidentně má výsledky. Vařeka si příští flám určitě rozmyslí…

Vařeka si hlídání dcery po mejdanu příliš neužíval.