Martina Pártlová měla nezvaného hosta, po domě jí v noci chodil zloděj!

Martina Pártlová si několik týdnů užívá mateřské role, poklidný rodinný život ale narušil nečekaný návštěvník. Kolem půl čtvrté ráno se zpěvačce po zahradě procházel zloděj, kterého zachytila bezpečnostní kamera!

Martina Pártlová v polovině června porodila dceru Stellu, kterou má s hudebníkem Josefem Vařekou. Celá rodina bydlí v luxusním domě za Prahou, kde mají bazén, či vinný sklípek.

Luxusní nemovitost ale bohužel přilákala nechtěného návštěvníka. Uprostřed noci se zpěvačce do domu vloupal neznámý pachatel, který naštěstí neodnesl nic cenného a nikomu neublížil.

Pártlová s přítelem a dcerou totiž celou dobu vloupání spokojeně spala v ložnici a lupiče odhalila až druhý den díky bezpečnostní kameře!

Pártlová sdílela fotku zloděje na Instagramu, kvůli GDPR ale snímek zmizel

Vyděšená Martina Pártlová se s hrůzným zážitkem svěřila svým sledujícím na Instagramu a sdílela podobiznu zloděje. Správci sociálních sítí ale snímek smazali, nejspíš kvůli GDPR.

"Tak instagram frajera zlodějskýho vymazal. Ještě by ho chudáka mohl někdo poznat," okomentovala čerstvá maminka s nadsázkou. Ačkoliv se snaží celou situaci brát s humorem, při sledování záběrů z kamery jí moc do míchu nebylo.

"Takový to, jak spíš jako špalek a nějaký netáhlo mezitím leze po baráku. Frajerovi vůbec nevadí kamery ani světla na čidla. On si na to ještě přisvítí, k*kot. A vzal si batůžek s odrazkama. Zajímalo by mě, jak by to dopadlo, kdyby otevřel dveře a my tam. Já bych si čůrla do textilu a Pepík by ho asi vzal kytarou. A já se smála Pepíkovi, že nás na noc zamyká. Kdyby ti ty hnáty chtěly upadnout," vzkázala hvězda 3v1 neznámému pachateli.

"Mám veliké štěstí, že neukradl plameňáka," směje se Pártlová

I když byl pro Martinu Pártlovou zážitek se zlodějem velice nepříjemný, jako vždy situaci odlehčila na závěr svým nezaměnitelným humorem.

"Shodli jsme se jednoznačně na tom, že mám veliké štěstí, že neukradl plameňáka. To by mě teda ale fakt nas*al!" napsala k fotce, kde se pachatel procházel kolem obřího nafukovacího plameňáka.

Nezbývá než doufat, že díky kamerovým záběrům bude zlodějíček brzy dopaden a zpěvačka Čechomoru si bude moct oddechnout.

Martina PártlováZdroj: Instagram