Martina Pártlová porodila: Odpusťte mi dnes mejdan, raduje se šťastný otec

Martina Pártlová se konečně dočkala a po čtyřicítce přivedla na svět svou prvorozenou dceru. Radostnou novinku sdílel na svém Instagramu otec dítěte, hudebník Josef Vařeka. Holčička dostala nezvyklé jméno.

Martina Pártlová dlouhé roky žila jako svobodná žena, o to více fanoušky překvapilo, když na konci minulého roku oznámila své těhotenství.

Otce dítěte, Josefa Vařeku, hvězda 3v1 nejdříve tajila, pak se ale rozhodla přeci jen svého miláčka představit veřejnosti. I když je partner Pártlové o čtrnáct let mladší, zatím to vypadá, že jejich vztah jen vzkvétá.

Zpěvačka kapely Čechomor v těhotenství odtajnila i pohlaví miminka a pochlubila se, že bude mít dceru.

Josef Vařeka sdílel fotku z porodního sálu

"Měla jsem pocit, že není ten správný čas," říká Pártlová o těhotenství

Ještě pár hodin před porodem se Martina Pártlová na svém Instagramu rozpovídala o tom, jaké je být matkou ve starším věku.

"No, nevím jaký to je bejt v 9. měsíci v 25 letech, takže nemám srovnání a nemůžu soudit. Nicméně já sem se nikdy necítila na to být mladou maminkou. Každej to má jinak. Já měla pocit, že není ten správnej čas, pravej partner, chtěla sem toho hodně vidět, hodně zažít, někam se posunout a věděla jsem, že tohle všechno by mě přestalo zajímat ve chvilce, kdy bych se maminkou stala. Kdyby ale kluk přišel o pár let dřív, určitě bych mladší maminkou byla ráda," odpověděla na dotazy svých sledujících.

"Rozřízli vlka a vytáhli Karkulku," pochlubil se pyšný otec dítěte, Josef Vařeka

Martina Pártlová porodila dnes dopoledne císařským řezem dceru, které dala netradiční jméno Stella. Přírůstkem do rodiny se jako první pochlubil Josef Vařeka.

"Rozřízli vlka a vytáhli karkulku. Dnes jsme na svět přivítali STELLU Je krásná. Její první nádech byl silnej moment. Hluboce se klaním před Martinou Pártlovou, která nám ji dala. Celej porod něco hlásila, takže jsem nevěděl, že ani rodíme. Miluju vás obě. A odpusťte mi dnes menší mejdan," napsal hudebník na Instagramu.

Čerstvé mamince gratulujeme a přejeme celé rodině mnoho štěstí a lásky i do budoucích let.

Ještě včera se Martina Pártlová koupala jako těhulka, dnes ráno se stala maminkou