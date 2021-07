Pártlová si dobře vybrala: Vařeka se může přetrhnout, přesto schytal kritiku

Martina Pártlová před měsícem porodila svému příteli Josefovi Vařekovi dceru Stellu a čerství rodiče se pomalu sžívají s novou životní rolí. Mladý hudebník se k otcovství postavil čelem a dokonce svou partnerku střídá v nočním krmení. Za svou péči o dceru ale sklidil na Instagramu překvapivou kritiku!

Martina Pártlová a Josef Vařeka k sobě zahořeli láskou teprve minulý rok, svůj vztah ale hopem posunuli na další metu. Hvězda Čechomoru, která byla několik let bez partnera, v únoru oznámila, že se za pár měsíců stane poprvé maminkou.

Jméno otce dítěte zpěvačka nejprve tajila, nakonec se ale rozhodla svého pana božského představit veřejnosti. O čtrnáct let mladší hudebník zprvu nebudil příliš důvěru, zatím se ale ukazuje jako velice zdatný otec.

Vařeka na svém Instagramu pravidelně sdílí roztomilá videa s dcerou Stellou a chlubí se, jak se postavil k nové výzvě v podobě péče o roztomilou holčičku. Poté, co se vrátí uprostřed noci, unavený z koncertu, se dokonce ochotně pouští do nočního krmení!

Vařeka se nevyspí, do dvou do rána čeká, než se dcera vzbudí na krmení

"Takhle vypadá rokenroll… Čekám po příjezdu z hraní, než se vzbudí dítě. Protože hned, jak bych zamhouřil oči, tak bych musel vstávat. A určitě bude mít naj*báno v plenkách," napsal Josef Vařeka vtipný text k fotografii, kterou sdílel ve dvě hodiny ráno na svém Instagramu.

Za slovo naj*báno ale sklidil hudebník pořádnou sprchu kritiky. "Ty seš kret*n s tím naj*báno, viď," sdílel pak ve svých stories čerstvý otec reakce svých sledujících.

"Vy jste strašnej hulvát. Máte naj*báno možná tak vy! Chudák Martina, takovýho trotla si nabrnkla," nebrali si někteří s Vařekou servítky. Haterům se ale pouze vysmál a v dalším příspěvku jim poslal jasný vzkaz.

Mladý hudebník je vzorný tatínek

"Jinej den, zase stejná story, čekám," sdílel Josef Vařeka další ze svých "čekacích" selfie, kdy uprostřed noci ochotně ponocuje, dokud se dcera neprobudí kvůli jídlu.

"PS: Napsal mi někteří, že jsem kretén, když píšu, že má dítě naj*báno v plenkách. Omlouvám se tedy, moje slovní zásoba je prostá. Jednu dobu jsem četl Bukowskiho. Ten by řekl, že je tam nas*áno," vzkázal svým haterům Vařeka vtipnou odpověď.

Ačkoliv se to jistým jedincům nezdá, Martina Pártlová si evidentně vybrala skvělého parťáka. Alespoň z toho, jak se sám hudebník prezentuje na sociální síti to vypadá, že dámy mají hvězdě 3v1 co závidět.

Josef Vařeka se vzorně stará o dceru Stellu.

Zdroj: Instagram