Martina Pártlová září štěstím, roztomilou dceru si musela vybojovat

Martina Pártlová nedávno porodila dceru Stellu a mateřství si zatím náramně užívá. Zpěvačka dlouho hledala toho pravého a vypadá to, že hudebník Josef Vařeka splňuje všechny její nároky. Cesta ke štěstí ale rozhodně nebyla jednoduchá.

Martina Pártlová žila dlouhé roky bez partnera. Hvězda 3v1 v minulosti přišla o svou životní lásku a poté se mužům i vztahům vyhýbala.

Posledního přítele zpěvačka Čechomoru veřejnosti nikdy nepředstavila, jejich vztah skončil po deseti měsících v roce 2019. "Měli jsme na sebe strašně málo času a on vztah na dálku moc nefunguje. Ale jsme stále přátelé, je to sice klišé, ale je to v pořádku. Nebrečíme ani jeden, myslím. Vždycky jsem chtěla tři, to už asi nestihnu, dvě asi taky nestihnu, takže budu ráda za jedno. Chtěla bych mít děti, nechci být bezdětná, ale zatím mi pořád netikají biologické hodiny a asi nikdy tikat nezačnou, takže se to bude muset udělat asi na sílu," přiznala Pártlová Blesku.

Dvaačtyřicetiletá zpěvačka v té době ještě netušila, že bude muset před těhotenstvím ještě překonat vážnou nemoc!

Dcera Stella je pro Pártlovou vším.

Nemusela jsem se dožít padesátky, přiznala Pártlová

Před rokem Martině Pártlové objevili nádor na tlustém střevě. "Kamarád mi zařídil prohlídku a já si myslela, že to bude vyřešený raz dva. Proběhla magnetická rezonance a pan dr. Fulin, volá: Záda nic moc slečno Pártlová, ale máme zřejmě větší problém! Našli jsme nádor v tlustém střevě!!! Říkám si: A ku*va! Po zákroku mě měli pustit domů. Nepustili. Kromě nádoru se totiž našlo i spousta polypů. Musela sem zrušit besedy, nějaký ten koncert s Čechomorem a přestalo mi být do smíchu. Jedno z nejdůležitějších vyšetření byla genetika. Pokud by to bylo genetické, muselo by se všechno řešit dost radikálně. Nejhorší bylo, že tím pádem by to mohla mít i moje rodina. Naštěstí to dopadlo dobře. Uf," svěřila se zpěvačka svým sledujícím na Instagramu.

Tehdy hvězda přiznala, že kdyby dorazila na prohlídku o rok déle, nemusela by rakovinu porazit. "Bylo mi řečeno, že jsem přišla za 5 minut 12. Přijít prý o rok později, tak jsme řešili horší variantu a možná bych se nedožila 50," přiznala vážnost situace.

Po prodělané rakovině a kvůli vyššímu věku už málokdo čekal, že by se Pártlová dočkala mateřské role, pak se ale stal doslova zázrak!

Opravdové štěstí Partlovou potkalo až po čtyřicítce.

Martina Pártlová pár měsíců po léčbě rakoviny otěhotněla

Martina Pártlová se krátce po úspěšně dokončené léčbě vážné nemoci zamilovala. Do noty jí padl o čtrnáct let mladší hudebník Josef Vařeka a po několika měsících oznámila zpěvačka radostnou novinu. "Jsem vám teda taky chtěla něco říct, já na tom mejdanu Evropy 2 byla taky," napsala popisek u vtipného videa.

Jiný stav si hvězda 3v1 velice užívala a dcerušky se dle svých slov nemohla dočkat. "Tak jo, dělám machry, ale jsem z ní hotová už teď… Pořád na ni mluvím, s každým šolíchem křičím na kluka, že se pohnula. Jakmile on si sáhne, je samozřejmě ticho po pěšině," chlubila se fotkami těhotenského bříška.

Vtipnou shodou náhod se navíc podařilo Pártlové otěhotnět prakticky ve stejný den jako její nejlepší kamarádka Nikol Štíbrová. Hvězdy pak sladily i své porody, 16.06., s několikahodinovým odstupem, oznámily obě čerstvé maminky nový přírůstek do rodiny. Pártlová porodila dceru Stellu a Štíbrová syna Tobiase.

Dcera Stella dělá svým rodičům jenom radost.

Pártlová je náležitě pyšnou matkou.