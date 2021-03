Martina Pártlová: Zpěvačka prozradila, jak se o sebe stará v těhotenství!

Martina Pártlová ze začátku dělala tajnosti ohledně otce svého dítěte, nedávno ale budoucí maminka šla s pravdou ven. Dnes už se svou láskou k mladšími hudebníkovi netají a dokonce sdílí společné fotografie. Zpěvačka mimo jiné prozradila, jak se o sebe v těhotenství stará.

Martina Pártlová poslední roky vystupovala jako svobodná žena, o to více její fanoušky šokovalo oznámení těhotenství. Zpěvačka zprvu nechtěla jméno otce dítěte prozradit, a tak se spekulovalo, zda náhodou nešlo o umělé oplodnění.

Nakonec se ale budoucí maminka rozhodla jít s pravdou ven a představila veřejnosti svého přítele. Pártlová se zamilovala do o patnáct let mladšího hudebníka ze skupiny Koblížci, Josefa Vařeky a po pár týdnech známosti se rozhodla si s ním založit rodinu.

K seznámení Pártlové a Vařeky došlo díky jejich společné kamarádce Martině Gavriely, která už několik let randí s výrazně mladším Marcusem Tranem.

"Vůbec jsem Pepíka ani kapelu neznala. Martina Gavriely s Marcusem Tranem ho přivezli ke mně na grilovačku. Tady jsme se poznali a smáli jsme se celý večer. A pak jsme se smáli a smáli pořád dál. Marcus mi říkal, že Pepík má s kapelou Koblížci Českého slavíka, vůbec jsem to netušila. Toho jsem já nikdy nedostala, a už nejspíš ani nedostanu. Už neexistuje," prozradila zpěvačka Super.cz.

Těhotenství má Martina Pártlová i přes vyšší věk klidné

Ačkoliv Martina Pártlová patří mezi starší rodičky, prvního potomka totiž porodí ve svých 42 letech, průběh těhotenství zatím zvládá skvěle.

Nejen že zpěvačka přestala konzumovat své oblíbené víno, ale odložila i cigarety. "Já myslím, že zatím vše probíhá, jak má. Krom toho, že jsem se modlila za to, aby bylo miminko zdravý, tak jsem si přála, aby mi přestalo chutnat víno, pivo a cigarety. To se teda vyplnilo přesně. Nemám chuť na žádný alkohol," pochlubila se Blesku.

Pártlová aktuálně řeší maminkovské problémy s rostoucím bříškem, jako jsou například strie. Co svým sledujícím na Instagramu poradila?

Strie zpěvačka neřeší, raději se ale preventivně maže

"Holky, ptáte se mě na to, co používám na bříško za mazání na strie. Já nemám nic speciálního, žádný produkt určený přímo na tento problém nemám. Kdysi dávno jsem dostala od Verunky krabici plnou olejů, takže to na sebe mažu, abych to spotřebovala," prozradila budoucí maminka na Instagramu.



Pártlová si však uvědomuje, že konkrétně strie se nedají ovlivnit a nejvíce záleží na genetice. "Pokud má člověk špatnou kůži a predispozice, tak si myslím, že ta kůže popraská stejně. Mám spoustu kamarádek co to poctivě mazaly a stejně se jim ty strie vytvořily," uzavřela hvězda Čechomoru.