Martina Pártlová: Štěstí našla až po čtyřicítce, zlomila ji smrt životní lásky!

Martina Pártlová dlouho hledala ideálního partnera, se kterým by mohla založit rodinu. Ohledně svého soukromí byla hvězda 3v1 vždy tajemná, co za tím stojí? Vše má kořeny v hluboké minulosti!

Martina Pártlová nikdy nebyla příliš sdílná ohledně svého soukromého života. Zpěvačka se dlouhé roky neobjevovala ve společnosti žádného muže a prezentovala se jako single.

Důvodem uzavřenosti Pártlové ohledně partnerů je trauma z minulosti. "Petr byl moje velká osudová životní láska. Byla to taková ta láska, která bolí, jen představa, že byste spolu nebyli, vás ničí. Milovala sem, jak voní jeho kůže, jak chodí, jak mluví, jak se směje, jeho vlasy, ruce, tělo. Bože jeho tělo. Měl nejhezčí zadek ve střední Evropě, na kterej mě samozřejmě uhnal," svěřila se kdysi zpěvačka Čechomoru na sociální síti.

"Byl sebevědomej a uměl si mě ukočírovat, jako na jednoho z mála fungovala moje metoda ,když nevíš kudy kam, breč. Ženský po něm šly jak slepice po flusu a ja na to byla pyšná. Taky se mě pěkně nazlobil kluk ušatej. Jéje ten se mě nazlobil," vzpomínala Pártlová na osudového muže. "Byla jsem hrdá na to, jak skvělej boxer to byl. Úplně mi v tom ringu tančil. Bohužel 30. 11. 2005 zazlobil naposledy, když zemřel při autonehodě," otevřela po letech bolestivé téma.

Pártlová se po smrti přítele Petra uzavřela do sebe

"Už je to 14 let a asi to nikdy nepřestane bolet a možná on je odpověď na vaši nejčastější otázku - jak to, že nemám chlapce. Prostě nemám," přiznala kdysi Martina Pártlová.

Po dlouhých letech samoty potkala zpěvačka v roce 2018 nového muže, se kterým to vypadalo na vážný vztah. Pártlová nikdy neprozradila jeho identitu, pěla na něj ovšem samou chválu. "Ideální muž je ten můj. Je s ním strašná sranda a to asi stačí. Nemám totiž ráda muže, kteří se mají moc rádi. S mým chlapcem se známe přes osm let. Byli jsme přátelé a asi jsme si nějak zbyli. On si vytrvale na mě počkal," řekla hvězda 3v1 Idnesu.

Po deseti měsících ale přišel rozchod. "Měli jsme na sebe strašně málo času a on vztah na dálku moc nefunguje. Ale jsme stále přátelé, je to sice klišé, ale je to v pořádku. Nebrečíme ani jeden, myslím. Vždycky jsem chtěla tři děti, to už asi nestihnu, dvě asi taky nestihnu, takže budu ráda za jedno. Chtěla bych je mít, nechci být bezdětná, ale zatím mi pořád netikají biologické hodiny a asi nikdy tikat nezačnou, takže se to bude muset udělat asi na sílu," netajila se zpěvačka v rozhovoru pro Blesk svou touhou po dětech.

Zpěvačka Josefa Vařeku chtěla také nechat v anonymitě, pak ale přišlo těhotenství

I svého aktuálního partnera Josefa Vařeku, Martina Pártlová první týdny úzkostlivě tajila. S odtupem času pak zpěvačka přiznala, že ho chtěla hlavně chránit před kritikou veřejnosti.

Josef Vařeka je o čtrnáct let mladší hudebník. Bývalého kytaristu kapely Koblížci seznámil s Pártlovou jejich společný kamarád Marcus Tran. Sympatie dvojice se rychle rozvinuly a po několika měsících oznámila hvězda 3v1 radostnou novinu.

Začátek těhotenství neprožívala Pártlová zrovna idylicky, bylo jí totiž neustále špatně a první týdny prozvracela. Každopádně to vypadá, že našla konečně po čtyřicítce nejen spřízněnou duši, ale hlavně opravdové štěstí. Před pár dny porodila dceru Stellu a stejný den přivedla na svět syna Tobiase její nejlepší kamarádka Nikol Štíbrová. Nezbývá než Martině Pártlové popřát mnoho štěstí i do budoucích let a gratulujeme k narození dcery.

Martina Pártlová je zpěvačkou kapely Čechomor