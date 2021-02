Martina Pártlová o těhotenství: Dítě chtěla, ale nedokázala se zamilovat!

Martina Pártlová si užívá své první těhotenství a za pár měsíců porodí svého prvního potomka. Ještě nedávno otce dítěte úzkostlivě tajila. Dnes zpěvačka své city neskrývá, tvrdí ale, že by si miminko pořídila, i kdyby se s muzikantem neseznámila. Pártlová mimo jiné popsala, kde Josefa Vařeku potkala a proč se nemohla dlouho zamilovat!

Martina Pártlová těhotenství plánovala delší dobu. Ne jen proto, že ji tlačil čas. Zpěvačka v květnu oslaví 42. narozeniny, a tak dobře věděla, že už nemůže s těhotenstvím otálet.

Loni v létě ale přišla nečekaná rána v podobě rakoviny, což Pártlové plány na miminko maličko zdrželo. "Já jsem tyhle věci měla hozené jasně už předtím, nepotřebovala jsem onemocnět, abych si uvědomila, že jsou v životě důležitější věci. Dítě jsem chtěla, ale hodily se mi do toho vidle v podobě nádoru, takže jsem otěhotněla až když mi ho odstranili. Určitě to ale nebylo jen tím, že jsem potkala Pepu," překvapila zpěvačka v rozhovoru pro Showtime.

Radostná novinka fanoušky Pártlové zaskočila právě proto, že neměla stálého přítele. Problém byl podle ní v tom, že se nedokázala zamilovat.

Martina Pártlová neuměla mužům dát lásku, Josef Vařeka ji změnil

"Tam byl spíš problém ve mně. V těch chlapech nikdy problém nebyl, já jsem se do nich ale nikdy nedokázala zamilovat. Prostě to nepřišlo ani za půl roku, ani za dva měsíce, takže jsem pak odcházela," vysvětlila Martina Pártlová, proč nemohla potkat toho pravého.

Vztah s Josefem Vařekou je ale podle hvězdy 3v1 jiný. "Seznámil nás můj kamarád Marcus Tran," prozradila zpěvačka, jak došlo k prvnímu setkání s "panem božským".

Pártlová prý o patnáct let mladšího hudebníka rovnou obeznámila s tím, že chce co nejdříve rodinu a on souhlasil!

Josef Vařeka věděl, že chce Martina Pártlová děti, do vztahu šel po hlavě

"My když jsme se seznámili, on dobře věděl, že chci děti. Byl s tím obeznámen dopředu, takže to pro něj nebylo žádný překvápko. Chlapec je odvážný a šel do toho se mnou. Mentálně jsme na tom podobně, jediný rozdíl mezi námi je, že já jsem trochu víc opotřebovanější a nejspíš mu dřív umřu. Ale výhoda je, že miminko bude mít mladého tatínka a ten za ním bude běhat," směje se Martina Pártlová.

Vztah s mladším hudebníkem tajila právě proto, že věděla, že na něm média nenechají nit suchou. "Přišlo mi to zbytečný. Lidi pak píšou různé věci a já jsem ho chtěla uchránit," uzavřela zpěvačka.