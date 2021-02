Matkou po čtyřicítce? Martina Pártlová zdaleka není sama! Jaká jsou rizika?

Ve věku, kdy jejich prarodiče mysleli na první vnoučata, se ony teprve pouští do těhotenských dobrodružství! Řeč je o ženách, které překonaly strach a rozhodly se počít potomka ve věku, kdy už je to dle lékařů riskantní.

Těhotenství u žen po čtyřicátém roku života je považováno za rizikové, zvláště pak pro prvorodičky. S vyšším věkem je nejen těžší početí, nese to i další možná rizika.

Z biologického hlediska je podle lékařů ideální věk pro početí kolem 23 let. Ženu od 35 let už gynekologové označují za starší rodičku. U starších prvorodiček totiž dochází častěji k samovolným potratům, a to až u 34 procent! Starší těhotné ženy musí navíc mnohdy bojovat s těhotenskou cukrovkou či vysokým tlakem, častý bývá i porod císařským řezem. Plodnost ženy se podle zkušeností lékařů začíná snižovat již před 35. rokem života. Ve 38 letech je šance na početí přibližně poloviční než ve třiceti letech, ve 40 letech již jen třetinová a nad 43 let jde pak již jen o ojedinělé případy!

Přes daná čísla ale stále existují "zázraky," které z našich celebrit jsou toho důkazem?