Martina Pártlová vyznala partnerovi lásku: Nemám to ráda, ale chci to napsat

Zpěvačka Martina Pártlová je známá tím, že bere věci s nadhledem a prakticky ze všeho si umí udělat legraci. Málokdy rozebírá závažnější témata, natož aby mluvila se sentimentem o lásce. V den narozenin svého partnera ale udělala výjimku a před svými fanoušky mu pogratulovala zcela originálním přáním, ve kterém otevřeně přiznala, co k němu cítí. Potěšila tak nejen jeho, ale i všechny své sledující.

Na Instagramu má statisíce sledujících, které si získala nejen svým pěveckým talentem, ale také svým osobitým smyslem pro humor. Ten ostatně dokonale uplatňuje i v zábavném triu 3v1, které tvoří společně s Nikol Leitgeb a Veronikou Arichtevou. Martina Pártlová si zkrátka takřka ze všeho umí udělat legraci, a to i včetně sebe sama. Sentimentální řeči o lásce by na jejím Instagramu hledal asi jen málokdo, přesto se nyní objevil příspěvek, ve kterém zpěvačka dala svůj typický cynismus stranou a vykřičela do světa, co ke svému partnerovi Josefovi Vařekovi cítí. A fanoušci šli do kolen.

Přijde mi to strašně divný

Sama Pártlová potvrdila, že pro ni sladká slůvka o lásce nejsou něčím, co by považovala za vhodné ke sdílení na sociální síti. Na narozeniny svého partnera ale udělala výjimku. „Můj kluk má dneska narozeniny. Já tady to veřejný vyznávání lásky nemám moc ráda, protože mi to přijde strašně divný. Však si to ty lidi mají říct doma a neotravovat tím okolí. Jenže mně se to chce dneska napsat,” uvedla Martina Pártlová k fotce, na které je zachycena jak s partnerem, tak s jejich dcerou Stellou.

„Miluju tě úplně nejvíc, co jsem kdy koho milovala, a těžko bych si vedle sebe dokázala představit lepšího parťáka a tátu. Všechno nejlepší,” vyznala se ze svých pocitů zpěvačka a příspěvek zakončila červeným srdcem.

Já to taky nemám ráda, ale…

Příspěvek si okamžitě získal obrovskou pozornost sledujících zpěvačky, kteří, i když milují její humorné snímky a příběhy, uvítali odchylku od ostatního obsahu. „Já to taky nemám ráda, ale jak jste to napsala, tak je to super, jen to klidně napište, když to tak cítíte, je to krásné,” vzkázala Martině Pártlové jedna z fanynek. „Jste božani! Baví mě stalkovat váš rodinný život a je skvělý, že se o to dělíte. Všechno nej skvělýmu klukovi, co má skvělou holku,” přidala se další. A obdobných reakcí se objevila celá řada. Vypadá to, že i když obdivovatelé zpěvačka milují její humor, čas od času ocení a nějaký ten sladší příspěvek.