Martina Sáblíková: Bolavé srdce bez lásky!

"Štěstí ve hře, neštěstí v lásce," tímto pořekadlem se poslední roky řídí život Martiny Sáblíkové. Ve sportu si odnáší jednu zlatou medaili za druhou, s muži je to ale horší.

Za spousty let, co je Sáblíková veřejně známou osobou po jejím boku nikdy nebyl oficiální partner! Před čtyřmi roky sice rychlobruslařka v několika rozhovorech tvrdila, že je zamilovaná, nikdy ale neprozradila do koho.

Neviditelný milenec se tak pouze objevil virtuálně v pár článcích, dodnes se ale neví, kdo byl tajemným mužem po boku sportovkyně! Tehdy dokonce Martina pomýšlela na rodinný život. Co se ale stalo?