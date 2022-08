Marilyn Monroe zemřela před 60 lety: Její smrt dodnes zůstává záhadou

Zdroj: Profimedia

Našli ji mrtvou v brzkých ranních hodinách, ležela nahá na posteli, v ruce svírala telefonní sluchátko. Smrt Marilyn Monroe bývá nejčastěji přisuzována sebevraždě, objevovala se okolo ní ale i spousta spekulací a konspiračních teorií. Co se onu osudnou noc z 4. srpna na 5. srpna 1962 skutečně stalo?

Byla sex symbolem 50. i počátku 60. let. Všichni ji znali a její jméno znají i dodnes. Marilyn Monroe za sebou zanechala obrovský odkaz, díky kterému bude její duch žít už pravděpodobně navždy. Nemohl za to ale jen její obrovský půvab, krása, herecký talent a sex-appeal, ale také tragédie a nešťastné lásky, které ji během jejího krátkého života doprovázely. Velkou záhadou dodnes zůstává kromě jejího soukromí i její náhlá smrt, ke které došlo v noci ze čtvrtého na pátého srpna roku 1962.

Neúmyslné předávkování?

Jak před 60 lety uvedl deník The New Your Times, tělo mrtvé Marilyn Monroe bylo objeveno kolem třetí hodiny ranní 5. srpna. Herečka ležela bez známek života v posteli ve svém domě v Los Angeles tváří dolů. V ruce držela telefonní sluchátko a na nočním stolku ležely prázdné lahvičky od prášku na uklidnění. Vyšetřovatelé se přikláněli ke dvěma verzím – buď se Marilyn rozhodla dobrovolně ukončit svůj život předávkováním, nebo se předávkovala neúmyslně.

Bylo známo, že Marilyn Monroe nebyla po psychické stránce zcela zdravá, trpěla depresemi a úzkostmi. Toužila po lásce, a to hlavně po lásce tehdejšího prezidenta Spojených států Johna F. Kennedyho, se kterým udržovala poměr. Stejně jako s jeho bratrem. Mohla si snad Marilyn sáhnout na život z nešťastné lásky?

Podle různých konspiračních teorií nikoliv. Někteří se totiž spíše přiklánění k variantě, že byla herečka zavražděna, neboť se Kennedy bál, že vyzradí některá z jeho velkých tajemství jako pomstu za to, že si jen zahrával s jejím srdcem. Této verzi by nahrávala i skutečnost, podle které měl z pokoje Marilyn zmizet její deník. Zarážející rovněž je, že na to, kolik prášku měla Marilyn spolykat, nebyla v pokoji ani kapka vody, kterou by hvězda pilulky zapila.

Zvláštní vyšetřování

Na streamovací platformě Netflix byl před časem uveden zbrusu nový dokument s názvem Tajemství Marilyn Monroe: Ztracené nahrávky. Ten se důkladně zabývá celým jejím životem, přičemž autor dokumentu zpovídá osoby, které si byly s Marilyn blízké či se podílely na vyšetřování její smrti. Z dokumentu vyplývá hned několik podivných nejasností. Jeden z vypovídajících například uvedl, že spíše než vyšetřování po smrti Marilyn následovalo zametání stop.

Podle slov některých lidí, kteří se ve snímku objevili, měla být Marilyn stále ještě naživu, když se k ní dostala pomoc. Dokonce měla být odvezena do nemocnice. Smrt ovšem přišla v sanitce. Následně ji zdravotníci z neznámého důvodu vrátili zpět do postele už mrtvou. Jak také uvádí web The Hollywood Reporter s odkazem na zmíněný dokument, osudnou noc měl Los Angeles navštívit právě John F. Kennedy. Co během krátkého výletu dělal? Proč hospodyně Marilyn Monroe několikrát měnila svou výpověď? Kam se poděl Marilynin deník? A proč ambulance vracela zpět do domu tělo mrtvé Marilyn? To jsou otázky, na které se už pravděpodobně nikdy nikdo nedozví odpověď. Možná i proto je příběh Marilyn Monroe stále tak živý a fascinující.