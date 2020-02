Laskavý Trapper z Mashe byl ve skutečnosti násilník! Přesto svedl kolegyni!

Jeden z herců, který se objevili v seriálu, jde ještě dál: „Nejtvrdší byl na scénáristy. Vím, že jednoho nechal vyhodit i z M*A*S*H. Tady se jednou pohádal – a bum! Další den dostal ten, s kým měl konflikt, vyhazov!"

Lidé v seriálu se prý neustále báli, že přijdou kvůli Rogersovi o práci. Rogers se prý také jednou popral s představitelem Radara Garym Burghoffem, konflikt měl i s hercem Anthonym Perkinsem při natáčení filmu WUSA v roce 1970.

Waynovi se ale jedno upřít nedá – byl něco jako magnet na úspěchy. „Na co sáhl, to proměnil ve zlato," říká jeden z jeho přátel. A snad i proto se Rogers na sklonku života věnoval spíše finančnictví, prosadil se jako schopný investor. To je možná důležitější než skutečnost, že jeho temperament občas nešel zvládat…