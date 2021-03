Mašlíková šla s pravdou ven těsně před rozvodem: Kdo je mužem jejího života?

Rozvádějící se Hanka Mašlíková se rozhodla, že už světu nebude lhát a půjde s pravdou ven. Už delší dobu se spekuluje, že je v jejím životě někdo nový. Půvabná moderátorka konečně prozradila, kdo je její pan božský.

Příčinu spekulacím dal její stále ještě manžel André Reinders, jenž tvrdí, že za jejich rozvodem stojí někdo třetí. Přiznal, že zvládli překonat hlubokou krizi a vrátili se k sobě.

„Měsíc jsme spolu normálně fungovali. Pak začaly drobné hádky. Když už to překročilo nějakou hranici a přiznala, že si píše s někým novým, rozhodl jsem se odejít. Celou dobu jsme spolu ale komunikovali, a to především kvůli malému. Andreáska miluju a je pro mě nejdůležitější na světě,“ svěřil se Expresu André.

„Občas jsem šla s někým na kafe, spíš se starými známými. To byl zásadní problém, kdy se manžel naštval. Já to chápu, že mu to vadilo. Doufal, že se zpátky dáme dohromady. Já jsem věděla, že už tam ta cesta není,“ konstatuje Hanka pro Blesk TV.

Nemám se za co stydět, tvrdí Mašlíková

K rozvodu má zdravý přístup. „Já se nemám za co stydět. Nic špatného jsem neudělala. Nic špatného dělat nechci. Pro nás je důležité, abychom byli rodiče. Dřív nebo později i manžel bude někoho mít, já budu někoho mít,“ myslí si.

Nepopírá, že v životě nové lidi má, ale dává si pozor na to, aby nekonkretizovala. „Já mám nové přátelé. Když jsme se rozešli, tak jsem si říkala, proč to jako řešíme. Teď už máme každý svůj život. Nevidím důvod, i kdybych se s někým scházela nebo začala mít vztah,“ tvrdí moderátorka.

Sama k rozvodu nikdy nesměřovala. Chtěla vztah zachránit, ale už to nešlo. „Rozvod je pro mě životní prohra, ale v tuto chvíli je pro mě důležitý, abychom vycházeli kvůli synovi. Zpočátku se to dařilo, teď to pokulhává. Je to těžký. Každý máme jiný pohled. Není to takové, jaké jsem chtěla, aby to bylo,“ pokračuje.

O nápadníky nemá nouzi

„Mně začalo psát strašně moc mužů, když se zveřejnilo, že se budu rozvádět. Byly to povzbuzující zprávy. Lichotivé. Někdy, že by mě rádi poznali,“ prozrazuje Mašlíková.

Na to ale ona nemá ani pomyšlení. Svého osudového muže už má doma. „Chlap mého života je Andreásek a to, co bude do budoucna, uvidíme. Aktuálně tam není nic tak vážného, abychom o tom mluvila,“ říká Hanka a prozrazuje, jaký by měl být její pan božský.

„Chytrej, vtipnej a sportovně založenej a měl by mít rád zvířata a neměl by to být sobec,“ má jasnou představu Mašlíková. Tak snad jí někdo takový brzy vstoupí do života. Nebo už vstoupil?