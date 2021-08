Pro někoho jsme divní: Hana Mašlíková jezdí na dovolené se svým ex

Zdroj: Profimedia

Ještě začátkem roku si modelka Hanka Mašlíková a André Reinders nemohli přijít na jméno. Vyměnili si několik ostrých názorů přes média a vypadalo to, že je čeká náročný rozvod. Kdekoho proto asi překvapilo, když odloučení manželé nedávno společně strávili víkend na chalupě v Harrachově a pak pro změnu vyrazili na Krétu. Znamená to snad, že jsou všechny rozepře zažehnány a dvojice chce svému vztahu dát ještě šanci?

Stačilo, aby Hana Mašlíková na sociální síti sdílela několik fotek s André Reindersem a synem Andreaskem z prodlouženého víkendu v Harrachově, a sledující si okamžitě začali dělat naděje, že by se rozvádějící se manželé k sobě mohli ještě vrátit. Protože ale komentáře fanoušků nebraly konce, modelka se rozhodla hned vysvětlit, jak se věci doopravdy mají.

Neobejdeme se bez výčitek a konfliktů

„Naše společné dovolené a výlety po rozchodu jsou pro některé lidi nepochopitelné, ale pro mnohé jsme vzorem, jak fungovat po rozvodu," napsala na Hana na sociální síti. Zároveň dodala, že to mezi ní a bývalým partnerem kolikrát pořádně skřípe. „Nalijme si však čistého vína, není to tak jednoduché a idylické. Ačkoli spolu už 8 měsíců nežijeme, každý už máme tak nějak svůj život, často je to sebezapření, rozcházíme v názorech a prioritách, občas se to neobejde bez výčitek a konfliktů, tak se snažíme být těmi nejlepšími rodiči pro Andreaska," dodala modelka upřímně.

Mašlíková dokonce přiznala, že by se s Andrém občas nejraději zabili, ale na dovolené se snaží táhnout za jeden provaz, protože jejich syn je nejšťastnější, když vidí rodiče spolu. Jakmile si ale oba najdou nové partnery, pak podle Hanky „dovolenková rodinka" zřejmě už fungovat nebude. Zatím se ale moderátorka společně stráveným chvílím kvůli synovi nebrání. Nedávno proto všichni tři vyrazili na Krétu, kde si v hotelu užívali služby all-inclusive. Zatímco malý Andreas byl nadšený z mnoha skluzavek a tobogánů, André s Hankou si rádi odpočinuli od každodenního shonu.

Kéž by to takhle fungovalo všude

Jenže ne každý ze sledujících má pro Hančin přístup pochopení. Někteří fanoušci poukazují na to, že manželé se před synem jenom přetvařují. „Ano, je to moc hezké, ale opravdu je to jenom takové hraní fungujícího vztahu. Já sama měla otce, který pendloval mezi matkami svých dětí a všude chtěl být otcem a slavit Vánoce, aby děti měly pod stromečkem "rodinu" a já jako odrostlejší dítě jsem to nechápala. Teď se možná na mě bude někdo zlobit. Někdo, kdo to vidí jinak a nezažil to, co já," napsala jedna z komentujících.

Přesto se Hanka Mašlíková pokusila ještě jednou v krátkosti vysvětlit, co ji vede k tomu, aby s Andrém co nejlépe vycházela. „Pro někoho jsme divní, ale my víme, proč to děláme. Pro co jiného se v životě obětovat a snažit než pro rodinu nebo alespoň pro její částečné zachování," vyznala se modelka u rozzářené fotky z Kréty. „Nejste divní, jste super. Máte to v hlavě srovnané a já vám moc fandím," odpověděla u příspěvku jedna sledující. „Kéž by to takhle fungovalo všude. Z vás by si spousta párů mělo vzít příklad," přidala se další žena.

Další sledující dokonce vyjádřili názor, že pokud tohle partneři dokážou, pak by se měli za každou cenu snažit manželství zachránit. Čas ukáže, jestli by Hanka s Andrém o něco takového ale vůbec stáli.

