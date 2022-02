Rodinná dovolená v Ománu: Mašlíková prozradila, jak si s manželem užívali

Zdroj: Se souhlasem Hany Mašlíkové

Nedávno se vrátili z dovolené z Ománu a jak se moderátorka a asistentka Pavla Kožíška v Divadle kouzel, Hana Mašlíková, svěřila, byla to po docela dlouhé době opět konečně rodinná dovolená se vším všudy.

„Nejeli jsme tam utužovat vztah, ten je parádní od konce loňského roku, ale především odpočívat, chytat bronz a samozřejmě si užívat. Oba dva, já i manžel a hlavně náš Andreásek jsme načerpali síly, bavili se a jsme teď plní energie,“ informovala nás Hanka.

Jak ale hned doplnila, aktivnějším členem výpravy byla především ona. Denně protahovala tělo, cvičila, zatímco mužská část vše většinou sledovala z vodorovné polohy písečné pláže. A když už se rozhýbali pánové k činnosti, tak testovali, co s nimi udělají mořské vlny a v dobrém rozmaru si přidali pár temp. „Na lov žraloků jsme se nevydali, přeci jen jsme nechtěli riskovat zdraví a rádi bychom ještě nějaký čas pobíhali společně po světě, ale hodně se nám líbili delfíni. Ti občas připluli k pobřeží, a jak je jejich dobrým a hezkým zvykem skákali ve vodě a bavili určitě nejen sebe, ale hlavně nás,“ zavzpomínala na ománský pobyt Mašlíková.

Rodinka je tedy v pohodě a šlape, jak má. Hanka i její manžel André už dříve řekli, že zpět do rodinného přístavu je zavál především synek Andreas. On byl podle nich hlavním důvodem, proč si vztah znovu vybojovali a našli ztracenou lásku. Ne každému páru se podobná věc povede. Oba měli ještě jednu výhodu, a tou je, že jsou v mnoha ohledech stejní. Tak třeba jsou podobně cílevědomí, ctižádostiví, sportovně založení, puntičkáři nesnášející domácí bordel, ale pořádek. „Tok to je fakt, ale v mnoha věcech jsme i hodně rozdílní a i to nás asi semklo, protože se říká, že protivy se přitahují. André je například introvert, já extrovert, on uzavřený, já přátelská a otevřená, on tichý, já ukecaná a je mě všude plno. Ve výčtu bych mohla ještě pokračovat, ale prostě a jednoduše hlavní je, že jsme opět fungující rodina, a neexistuje nic lepšího. Máte se s kým smát a máte ramena, kde se dá i pobrečet. Prostě paráda,“ dodala Hanka Mašlíková.

A copak, že jí čeká v nejbližší době? Nebude prý toho málo. Snad covid už konečně dovolí, aby se naplno rozjely společenské a kulturní akce, kde by moderovala, bude nadále čarovat v Divadle kouzel, má nabídku z televize, o které, jak tajuplně řekla, uvažuje a uvidí se, zda to klapne a a samozřejmostí je i její role maminky, manželky a ozdoby a ochránkyně rodinného krbu.