Titul MasterChef Česko 2021 získala Besky! Můžu začít žít svůj sen, říká

Je rozhodnuto! Po napínavém souboji získala titul MasterChef Česko 2021 a výhru milion korun Slovenka Besky. Poprvé v historii české verze soutěže se o titul utkaly tři ženy.

Do letošního finále MasterChefa se probojovala trojice silných žen. Violoncellistka Petra, account manažerka Besky a podnikatelka a bývalá tenisová hvězda Jitka.

Mezi finalisty se jako první dostala Petra a následovala ji Besky. O slovenské kuchařce Radek Kašpárek řekl, že je jeho adeptkou na vítězku. Jako poslední se připojila Jitka, která porazila Paola a vyřadila tak jediného muže, který mohl bojovat o titul.

Jíťa připravila velouté z topinamburu s piniovým máslem a gratinovaným artyčokem posazeným na lůžku z čočky. Paolo servíroval dýňové noky s dýňovo-mrkvovou omáčkou a restovanou pohankou a i když měl krásné jídlo, na postup to nakonec nestačilo.

Ženské finále překvapilo

Na začátku soutěže by nejspíš nikdo nehádal, že se do poslední trojky probojují samé ženy. Besky, Petra a Jitka ale předvedly naprosto profesionální výkony, které jim zajistily možnost získat hlavní výhru v soutěži.

Finále bylo velice napínavé, jelikož všechny tři kuchařky bojovaly jako o život, a to se odrazilo i na jejich výkonech. "S holkama jsme na tom hodně vyrovnaně," přiznala Besky.

Veliké problémy během přípravy menu měla Petra, která se nejprve řízla do prstu a pak si omylem zvrhla yuzu krém a musela ho udělat podruhé. Nakonec ale zvládla naservírovat skvělé jídlo, které porota velmi ocenila. Pozadu nezůstala ani tenistka Jitka, která též uvařila na jedničku. Besky si zachovala ledový klid i ve vypjaté situaci, čímž okouzlila porotce a v kombinaci s bezchybným tříchodovým menu dosáhla vytouženého titulu. "Změní se mi celý život, je to strašně krásný dar a mám to opravdu vydřené. Mám z toho strašnou radost. Budu svým dětem jednou vyprávět, jak jejich maminka byla v MasterChefovi," řekla dojatá vítězka, která neudržela slzy štěstí.

"Už mnohokrát zakřičel v této soutěži Radek moje jméno a já jsem to nečekala a dneska to bylo doslova za milion. Je to můj splněný sen a já můžu začít žít svůj sen," svěřila se Besky bezprostředně po finále.

