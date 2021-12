Besky z MasterChefa má ohromující plány, chce se vrátit na televizní obrazovky

Zdroj: TV Nova

Se získáním titulu MasterChef Česko pro rok 2021 se jí otevřely dveře k mnoha pracovním příležitostem i splnění jejího vlastního snu. Veronika Dinišová alias Besky se po soutěži vydala na pracovní stáž ke kuchaři Radku Kašpárkovi, aby posbírala další zkušenosti. Postupem času by se ale ráda začala věnovat vlastním projektům. Jejím největším snem je vrátit se zpět do televize s vlastním pořadem.

Veronika Dinišová, známá spíše pod přezdívkou Besky, byla od začátku kuchařské soutěže MasterChef Česko žhavým adeptem na vítězství. Během svého působení v show ukázala obrovské odhodlání, píli a hlavně nadšení pro vaření. Nakonec se jí podařilo porazit všechny ostatní soutěžící a ohromit porotu natolik, že v soutěži zvítězila a odnesla si titul MasterChef a k němu i pohádkovou výhru ve výši jednoho milionu korun. Kromě toho získala možnost pracovní stáže u šéfkuchaře Radka Kašpárka.

Jak probíhá stáž u Radka Kašpárka? Určitě je velmi přínosná, má ale i nějaké stinné stránky?

Stáž u Radka je obohacující v mnohých směrech. Člověk si uvědomí, co obnáší profesionální kuchyně. Není to jednoduché psychicky ani fyzicky. Kuchaří běžně chodí do práce v 7:00, aby se připravili, a končí až pozdě večer. Okolo půlnoci i později. Jsou to pro mě nadlidi a já jsem šťastná, že mohu jejich nadšení a entuziasmus naplno nasávat a to mě posouvá dál. Přiznám se, že mám lehčí režim a do práce chodím v 9:30 a končím kolem 22:30. Libí se mi tam kolektiv, který držím pohromadě jako rodina, disciplinovanost a neuvěřitelná organizace práce. Každý ví, co má dělat.

Negativa nevidím. To, že to bude těžké a že to bude boj, jsem tušila už předtím.

Co budete dělat potom? Už máte nějaké plány do budoucna?

Plány jsou různé. Bohužel každý z nich je nějak poznačen covidovou situací a já nad tím ani nechci přemýšlet, protože by mi z toho bylo smutno. Festivaly a akce jsou už teď pasé. Moje plány proto jsou realistické – kurzy vaření a pečení, kuchařka, online kurzy a merch. Ale můj největší sen je mít své okénko na recept v televizi. Miluju lidi a chci s nimi být stále v kontaktu. Sny se budou měnit na základě protiepidemických opatření.

Komu jinému byste přála výhru? A jak váš manžel reagoval na to, když jste se stala MasterChefem právě vy?

Výhru jsem přála Marošovi, Givimu, Kubovi a Paolovi. Pro mě jsou to skvělí kuchaří, kteří opravdu umí. Manžel byl rád.

Jak jste se cítila, když jste ukončila svou tehdejší práci? Měla jste z toho nějaké obavy?

Zrušení byznysu a výpověď klientům pro mě byla osvobozující. Já se nebojím, na to je život příliš krátký, malé úspory jsem měla a věděla jsem, že když to neklapne, stále mám inženýrský titul, který mi naštěstí zaručuje zaměstnání. Teď konečně můžu dělat, co mě baví, a to, o čem jsem v koutku duše vždy snila.

Co si myslíte o předchozím vítězi MasterChefa Romanu Stašovi?

Je to pašák.