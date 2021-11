MasterChef Česko: Besky si titul vydřela, podívejte se na její cestu za štěstím

Zdroj: TV NOVA

Letošní souboj kuchařů vyhrála talentovaná Slovenka Veronika alias Besky, která předvedla v kuchyni profesionální výkony a vysloužila si za to titul MasterChef 2021 a výhru milion korun. Radek Kašpárek přitom její hvězdnou kariéru předpověděl již na začátku pořadu.

Po týdnech napínavých dílů kuchařského klání je konečně dobojováno. Letošní ryze ženské finále vyhrála usměvavá sedmadvacetiletá Veronika, kterou diváci znají pod přezdívkou Besky.

Sympatická Slovenka, která trvale žije a tvoří v České republice, zaujala na finále trojici porotců svým tříchodovým menu inspirovaným pohádkou Malá mořská víla. Na rozdíl od pohádky Hanse Christiana Andersena, příběh Besky dopadl happyendem.

V dosud nejdramatičtějším finále se vítězka utkala s bývalou juniorskou vítězkou Australian Open Jitkou a violoncellistkou Petrou. Právě Petra se postarala o pořádné drama, když se během vaření ošklivě pořezala a následně rozlila krém. Chvílemi to dokonce vypadalo, že dezert ani nenaservíruje.

Besky šla tvrdě za svým, neudělala žádnou chybu

Na rozdíl od svých soupeřek si Besky šla už od první epizody v klidu za svým a do finále se probojovala naprosto bez chyb. Potvrdila se tedy slova jejího mentora, michelinského kuchaře Radka Kašpárka, který jí už na castingu předpověděl slibnou kariéru.

"Mně se často nestává, abych při prvním soustu poznal, že přede mnou možná stojí budoucí MasterChef," řekl tehdy porotce Besky a jeho proroctví se skutečně vyplnilo.

Pro krásnou Slovenku je titul MasterChef splněným snem a hodlá v budoucnu v rozjeté kariéře pokračovat.

Nečekala jsem to, říká dojatá vítězka

"Už mnohokrát zakřičel v této soutěži Radek moje jméno a já jsem to nečekala a dneska to bylo doslova za milion. Je to můj splněný sen a já můžu začít žít svůj sen," přiznala Besky těsně po finále.

Na poslední vaření prý i přes obrovský tlak vzpomíná v dobrém. "Bylo to moc pěkné. Předkrm byl veliký tlak, ale při tom dezertu jsem si při posledních pěti minutách uvědomila, že už je konec a vlastně mě to trošku vzalo. Bylo to krásné a velmi jsme si to užila," uzavřela.

K výhře gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů do budoucna..