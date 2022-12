Betty a Vojta z MasterChefa stanuli před oltářem: Ve svatebním vypadali božsky

Zdroj: Tereza Koptová

Hrdličky z MasterChefa pořádně překvapily své fanoušky, když na sociálních sítích sdílely krásné svatební fotky. Betty a Vojta ale zároveň s nimi rychle přispěchali s vysvětlením a uvedli, že šlo pouze o svatbu nanečisto v rámci reklamy. Stát vedle sebe ve svatebním se jim však zalíbilo.

Betty a Vojta, kteří se dali dohromady během natáčení kuchařské show MasterChef Česko, zažívají obrovskou lásku. Na sociálních sítích často sdílí nejrůznější společné snímky, ze kterých je jasné, že v sobě navzájem našli své spřízněné duše. Přesto ale série nových fotografií mnohé z fanoušků na první pohled dost překvapila. Betty a Vojta jsou na nich totiž zachyceni během svého velkého dne.

Svatba se zatím nekoná

Méně pozorní fanoušci už v komentářích začali dvojici gratulovat ke svatbě, Betty s Vojtou ale uvedli, že šlo pouze o sňatek nanečisto. Přesto je to vedlo k zamyšlení, jak by měl jejich velký den vypadat, až na něj jednou dojde. Oba se shodují na tom, že by obřadu a hostině měla následovat pořádná párty. „My oba se s Betty rádi bavíme a nenecháme si uniknout téměř žádnou příležitost k tanci, takže případná svatba by pro mě měla být především takovou ohromnou oslavou života s těmi nejdůležitějšími lidmi a skvělou hudbou,” uvedl Vojta.

Betty se zimní svatba, jakou společně s Vojtou fotili, nesmírně zalíbila. A to dokonce tak moc, že začala přehodnocovat podobu veselky, jakou si vždy vysnila. „Musím říct, že mě tato zimní učarovala! Nikdy by mě nenapadlo dělat zimní svatbu, ale díky tomu potom nejste překvapeni aprílovým počasím a všichni dodavatelé mají volněji. Takže teď mám opravdu dilema, ale ‚naštěstí’ to zatím nemusím řešit,” usmívala se Betty.

Společný život, společná práce

Betty a Vojta se po MasterChefovi nejen sestěhovali, ale začali přemýšlet i o společných pracovních plánech. „Plánů máme hodně, ale tím, na čem teď intenzivně pracujeme, jsou menší kurzy a degustace pro cca 6-8 lidí. Chceme mít na každého čas, abychom si mohli opravdu pokecat a věnovat se každému dostatečně. Prostě večer s dobrým jídlem a pitím obohacený o interaktivní disciplíny z MasterChefa,” prozradila Betty. Jejich příznivci se tak rozhodně mají na co těšit.