Love story z MasterChefa: Betty a Vojta nám popsali první rande, trvalo dva dny!

Zdroj: Se svolením Vojtěcha Urbana

I v náročných podmínkách kuchařské soutěže MasterChef Česko může vzniknout láska! Důkazem jsou Betty a Vojta, účastníci aktuálního ročníku show, kteří si padli do oka hned na úplném začátku své cesty soutěží. V průběhu natáčení pak mezi nimi vzniklo krásné pouto.

Z reality show MasterChef Česko si mnozí odnášejí hlavně skvělé zkušenosti a v některých případech také kvalitní přátelství. Betty a Vojta, kteří momentálně září na televizních obrazovkách v nejnovější řadě oblíbené kulinářské soutěže, ale našli mnohem víc. Během natáčení se do sebe totiž zamilovali. Vojta byl dokonce z Betty celý paf už na první pohled.

„Vůbec jsem z ní nemohl odtrhnout oči,” prozradil v rozhovoru pro kafe.cz. „Vojta na mě pořád koukal, až jsem si říkala, jestli náhodou nemám něco mezi zuby. Pak mi ale došlo, že to asi nebude tím,” doplnila ho se smíchem Betty.

Rande na celý víkend

Následně se ale Betty a Vojta zhruba týden neviděli. Setkali se znovu až ve chvíli, kdy se natáčení show mělo naplno spustit. Společně s dalšími soutěžícími byli ubytovaní na hotelu a večer před nástupem do kuchyně MasterChefa si krátili společným poznáváním se nad skleničkou vína. Původně chtěli jít všichni brzy spát, když jim ale bylo produkcí oznámeno, že se natáčení přesouvá, vyrazila celá parta do města.

„Pořád jsme s Betty seděli vedle sebe a bavili jsme se. Pak přišel impuls, že půjdeme někam za písničkou. A všichni jsme byli pro. A v momentě, kdy přijel taxík a my jsme se s Betty zvedli, tak nikdo jiný se nezvedl a my jsme si na sebe tak nějak zbyli. A tak začalo naše první rande, které trvalo celý víkend,” prozradil Vojta.

Chtěli předejít spekulacím

Svůj vztah Betty a Vojta nadále utužovali a bylo jasné, že si jejich vzájemné náklonnosti brzy začnou všímat i jejich soupeři. A to se také brzy stalo. Na place se potom začaly šířit nejrůznější zvěsti. „Třeba si někteří mysleli, že jsme se spolu s Vojtou do soutěže přihlásili. Tak jsme se dohodli, že to všem řekneme, aby například někdo neříkal něco, co není pravda, a abychom si ten příběh mohli vyprávět sami,” dodala ještě Betty, která společně s Vojtou chtěla zabránit tomu, aby se mezi soutěžícími šířily o jejich vztahu nepravdy a polopravdy.