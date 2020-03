Masterchef 2020! Dusno mezi Forejtem a Omarem! A nahraná komedie jako bonus!

"Hele, nechceš tam třeba dát ančovičky do toho vývaru?" pokřikoval Omar na spolusoutěžícího Pavla dolu z balkónu. Na jeho poznámku reagoval Forejt pouze zdviženým obočím. "On si asi myslí, co to tady vyprávím za pohádky," rýpnul si do porotce mladík bez sebereflexe.

Ani první "zdvižený prst" ale nebyl pro Omara stopka a ve svých radách druhým pokračoval. To už Forejt nevydržel a zavřel mu jednou větou pusu, že už naštěstí sebevědomý chlapec do konce natáčení nepromluvil!

"Tys tady minulý týden bojoval o vypadnutí a měl si sevřenou p**el a byl si takhle maličkej! Tak tady laskavě teď neraď ostatním," poradil si hravě Přemek s přechytralým Omarem. U poroty to má ale už nahnuté a pokud nepřesvědčí o tom, že umí skutečně vařit lépe než mluvit, nejspíš na své chování brzy doplatí. Kdo soutěž opustí se dozvíme už dnes večer. Bude to právě Omar, nebo vyjde černý Petr na jiného kuchaře? Dívejte se dnes večer na Masterchefa a vše se dozvíte!