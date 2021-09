Známá tvář v MasterChef Česko: Od Forejta zástěru nedostane kvůli střetu zájmů

Zdroj: TV Nova

Kuchařská show MasterChef Česko pokračuje a o postup do kuchyně bojují další soutěžící. Jeden z nich svou účastí v soutěži překvapí Přemka Forejta. Jde totiž o hudebníka Givinara Kříže, se kterým se Forejt zná již z dřívějška. Přestože Kříž, který je bratrancem Jordana Haje, vykouzlí perfektní pokrm, od porotců si vyslechne nepříznivou zprávu.

O postup do kuchyně MasterChef v premiérové epizodě úspěšné show zabojuje i hudebník a vášnivý kuchař Givinar Kříž alias Givi Kross. Toho diváci mohou znát z úspěšného projektu Kapitán Demo nebo jako kytaristu v kapele Emmy Smetany. V jádru introvertní hudebník, který miluje vaření, se pokusí vystoupit ze své komfortní zóny a postaví se před porotu. Bohužel narazí na jednu nástrahu v podobě Přemka Forejta.

Starý známý

Jak se totiž ukáže, Givi se s Přemkem Forejtem zná. „Ahoj, co tady děláš. To je Givi, my se tak trochu známe. Já znám Giviho jako hudebníka, nevěděl jsem, vaří, “ přiznal porotě Přemek Forejt. A i když se Givimu podařilo uvařit skvělé jídlo, které rozhodně na všechny zapůsobilo, právě osobní známost způsobila, že si Forejt hudebníka do svého snímku nevzal. „Je to strašně zajímavé jídlo a moc mi chutná, ale já si tě nemůžu vzít k sobě do týmu, já ti nemůžu dát zástěru, protože já bych byl ve střetu zájmů. Tím, že se nějak známe, by to nebylo fér a je mi to moc líto, protože, co si budem, já bych tě chtěl ve svém týmu,” prohlásil poněkud zklamaně Přemek Forejt.

Nepochodil ani u Kašpárka

A podobnou reakci si Givi vyslechl i od obávaného porotce Radka Kašpárka. Ten opět jídlo zhodnotil kladně, avšak uvedl, že si není jistý Giviho odhodláním. „Já mám trošičku problém, já si myslím, že ta vaše motivace není dostatečně silná. Ano, samozřejmě, já se můžu mýlit, ale opravdu nevím, jestli bych teď nešlápl vedle. Takže Givi, i když jste předvedl skvělý výkon, tak vám bohužel musím říct, že od mě zástěru nedostanete,“ sdělí Givimu Kašpárek.

Hudebník má však ještě šanci uspět u Jana Punčocháře. Okouzlí jej natolik, že si jej vezme do svého týmu?

