Finálová desítka Masterchefa je kompletní: Vypadnutí Maliky nikdo nečekal

Zdroj: TV NOVA

Finálová desítka soutěže Masterchef je kompletní a soutěžící mají za sebou náročnou výzvu. Kuchařské klání nakonec opustila Francouzka Malika, která pohořela na národním dezertu své rodné země.

Zdroj: Profimedia

Úkolem účastníků Masterchefa bylo přeměnit jeden z porotou vybraných dezertů v plnohodnotné slané jídlo, které nezapře svou inspiraci originálem, ale zároveň ho posune novým směrem.

Soutěžící si před vařením užili masterclass Jana Punčocháře, přesto většinu z nich tato výzva zrovna nepotěšila.

"Je to bizár, je to bizár," okomentoval zadání Ondra ještě předtím, než jim hvězdný porotce ukázal, jakým způsobem se dá klasická vánočka proměnit v chuťově vyvážený slaný pokrm, a to hned na několik různých způsobů.

Každá masterclass nás učí

"Každá masterclass nás učí nejenom nové kuchařské techniky, ale i jak nad tím vařením celkově přemýšlet, jak pracovat se surovinami," pochvaloval si Vojta.

Poté nejlepší soutěžící postoupili na balkón, jejich kolegové museli zabojovat o postup do dalšího kola.

Čekal na ně extrémně náročný úkol, upéct klasický francouzský dezert éclair. "Ve volném překladu z francouzštiny éclair znamená záblesk, protože lidi je mají tendenci sníst rychlostí blesku," vysvětlil Radek Kašpárek. S odpalovaným těstem nakonec paradoxně nejvíce bojovala Francouzka Malika, která svůj dezert po upečení strčila do šokeru (chladícího zařízení), čímž celý zákusek pokazila a musela opustit kuchyň Masterchefa.

Malice francouzký recept zlomil vaz