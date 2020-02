Masterchef ani po třetím díle diváky nezaujal: "Nechceme doják, ale vaření!"

"Letos už to není o vaření, ale kdo má nejvíce dojemný medailonek!, Nejsem fanoušek vepřové panenky, ale jste mladá a hezká, tak postupujete! Trapas!, Ty příběhy se mi nelíbí., Připomíná mi to spíše Výměnu manželek, bohužel už to převládá nad vařením., Bude letošní řada o vaření nebo o tom, kdo má silnější životní příběh?," pod přízpěvky se oběvuje jeden negativní komentář za druhým!

Sledující diváci postrádají dobré kuchaře a snaha pojmout pořad více jako dojímavou reality show příliš nezafungovala.

Zda se situace zlepší po vybrání šestnácti finalistů, na to si ještě budeme muset počkat. Zatím je však Masterchef bohužel velký propadák!