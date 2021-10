Trapas v MasterChefovi: Ital Paolo nezná těstoviny, nedopekl pizzu a neumí řeč

Zdroj: TV Nova

Je pravda, že soutěžící si v kulinářské show nemůžou být jistí vůbec ničím. Zatímco minulý týden konečně vznikla finálová šestnáctka letošního ročníku MasterChefu, pro dva z nich to už zase neplatí. Osudná se jim stala nejen italská kuchyně, ale také smažená jídla.

První vyřazovací úkol působil nejdříve úplně neškodně. Účinkujícím k postupu stačilo jenom to, aby správně pojmenovali různé druhy italských těstovin. A samozřejmě se nejednalo jenom o špagety nebo tortellini, které pozná snad každý.

Pizza se moc nepovedla

Italskou pochoutku nejdříve správně uhodla právnička Jana, řezník Petr, podnikatelka Martina i spolumajitelka cestovní kanceláře Jitka, která byla na řadě jako poslední. Pořádnou ostudu si ale utrhl poloviční Ital Paolo, který se u jednoho druhu těstovin vůbec nestrefil.

Paolo měl ještě ale pořád šanci, aby svoji chybu napravil. V dalším klání mohl ukázat, jak dokonale ovládá přípravu pizzy. Trochu překvapivě byl i tenhle úkol nad jeho síly, protože porotě předložil pizzu, která nebyla správně dopečená.

Jenže tím Paolovo trápení ještě zdaleka nekončilo. Ten večer totiž za soutěžícími přišel Ital Francesco Gallucci, který má v Praze bistro Le Pizze di Frankie s nálepkou nejlepší pizzy ve městě. Porota proto Paola vyzvala, aby si s Galluccim popovídal v jeho mateřštině.

Ještě na první otázku eventový specialista zareagoval hodně sebejistě, už za chvíli ale bylo vidět, že italsky zas tak dobře neumí. A v tu chvíli si z Paola začala utahovat Jitka, která se se svou cestovní agenturou na Itálii přímo specializuje.

"Já se obávám, že mluvím italsky líp než Paolo," rýpla si bývalá tenistka sebevědomě do kolegy, pro kterého situace zřejmě nebyla ani trochu příjemná. "Jakože rozumím, ale s odpovídáním to mám těžší, protože jsem nikdy neměl italštinu jako rodný jazyk," snažil se ještě Paolo obhájit, proč mu konverzace dělala takové problémy.

Poslední disciplínou byla zmrzlina, se kterou se Paolo naštěstí opravdu vytáhl. Připravil příchuť ze švestek a máku, která byla podle Přemka Forejta geniální, a soutěžící se mohl hned odebrat na balkón. Pak už zůstaly jenom hudebnice Petra a nákupčí Míša, kterou porotci trochu překvapivě vyřadili.

Řízky, obalové filé i krevety

"Předveďte co nejlepší smažené jídlo. Ale neochutnáme od každého," zavelela porota při druhé výzvě, což mohlo některé finalisty trochu rozrušit. Pro jiné to ale byl jednoznačný pokyn k tomu, aby ze sebe vydali to nejlepší.

Kašpárek, Forejt a Punčochář měli jasnou vizi toho, co chtěli vidět od soutěžících. Jídlo mělo být křupavé, ale zároveň šťavnaté. Na talířích se pak objevil řízek, obalované filé nebo krevety v tempuře. Zlatou zástěru si právem zasloužil Jakub, který se ve smažených pokrmech vyžívá, a předložil porotě luxusní kuřecí stehno.

V závěrečné části musel zabojovat Tomáš s Filipem, kteří měli nachystat co nejvíce cibulových kroužků. Tomáš jako sportovec zůstal v klidu, a možná i proto zvítězil. Zato Filip byl hodně nervózní, zmatkoval a ze soutěže nakonec vypadl.

Filip v televizním pořadu bohužel skončil.