Pavel z Masterchefa neuznává názor poroty: Měl jsem pravdu já!

"To maso co jsem vyhodil, jsem vyhodil schválně. Vím moc dobře co dělám. Doma bych to maso použil, je výborné, ale ne hamburgery. Nechtěl jsem ho tam dát a ani nechci. Potom co nás porota upozornila, jsem tam dal jen pár kousků na oko a zbytek jsme stejně nepoužili," šokoval Pavel svým přístupem!

Chybu totiž odmítá přiznat a tvrdí, že s výběrem masa má letité zkušenosti a překvapilo ho, že s ním hvězdná trojice Radek Kašpárek, Jan Punčochář a Přemek Forejt nesouhlasili!

Nedbat na rady zkušenějších kuchařů by se ovšem Pavlovi nemuselo vyplatit! To se ale dozvíme již v příštím díle, kdy kvůli prohře modrých bude celý tým včetně kapitána bojovat o další postup v soutěži. Tak uvidíme, zda mu paličatost přinese štěstí, nebo bude muset kuchyň Masterchefa opustit…