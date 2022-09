Pavlínka si během cesty MasterChefem prošla peklem: Jak na ni vzpomíná štáb?

Zdroj: Profimedia

Pavlína Lubojatzky v soutěži Masterchef skončila na krásném druhém místě, cesta na vrchol ale pro ni rozhodně nebyla procházkou růžovým sadem. Pavlína rozdělila národ na dva tábory a jeden z nich ji doslova nemohl vystát. U štábu ale byla talentovaná kuchařka velice oblíbená.

Pavlína Lubojatzky byla rozhodně jednou z nejkontroverznějších osobností pořadu Masterchef. Drobná kuchařka během soutěže často propadala stresu a díky své lehce hysterické povaze sklidila u televizních diváků slušnou dávku kritiky.

Přes vlnu hejtů se ale dostala Pavlínka v soutěži daleko a nakonec skončila na druhém místě Masterchefa a výhra jí unikla pouze o vlásek.

Tereza Zemanová ze štábu, která dělá s účinkujícími rozhovory, na Lubojatzky prý vzpomíná jen v dobrém.

S Pavlínkou se mi povídalo nejlépe

"Za tu dobu co dělám v pořadu Masterchef se mi asi nejlépe povídalo s Pavlínou Lubojatzky. Pavlína byla moje jedna z prvních soutěžících, se kterou jsem dělala rozhovory a já jsem byla nadšená, jak dobře se s ní pracovalo. Někdy to s ní sice bylo těžší, ale vždycky z toho vycházely zajímavý rozhovory. To mě bavilo a vím, že ji to se mnou taky bavilo," vzpomíná členka štábu Tereza Zemanová.

Lavina kritiky vůči Pavlíně se podle Zemanové dala očekávat. "Já jsem si myslela, že bude neobvyklá. Jsem zvyklá a baví mě se dívat na zahraniční reality show, ty americký jsou na mě možná až moc afektovaný, ale třeba britský mi přijdou zábavný. A tam ti soutěžící jsou často expresivnější, nebojí se říct svůj názor a pochválit se. Mají sebevědomí a nejsou falešně skromní, jako tomu někdy bývá u některých jiných soutěžících, takže jsem čekala, nebo spíše jsem se trochu obávala, že to tady lidi nevezmou," vysvětlila Tereza.

Nakonec se ale dnes Pavlíně i přes počáteční neúspěchy daří skvěle a žije si svůj sen. Napsala kuchařku a na Instagram, kde ji sleduje přes 65 tisíc fanoušků, pravidelně nahrává nové recepty.

Zdroj: tv.nova.cz