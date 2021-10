MasterChef Česko: Vypadl sympaťák v klobouku, jaké jsou teď plány Petra Smazala?

Zdroj: TV Nova

Soutěžící z nové řady show MasterChef Česko Petr Smazal na sebe neupozornil jen skvělým kuchařským umem, ale také smutným příběhem o úmrtí svého syna. V životě si prožil mnohé. Kromě těžkého období má za sebou ale i mnoho radostných chvilek, do kterých spadá i jeho předchozí působení v televizi. Sympatický kuchař v minulosti dokonce natočil i filmový horor! Možná se za kameru vrátí, jelikož v MasterChefovi mu to nevyšlo.

Divákům a fanouškům show MasterChef Česko k srdci okamžitě přirostl kuchař Petr Smazal, který si v minulosti prošel pekelným obdobím. Před rokem mu totiž zemřel pouhých 23 dní starý syn Samuel. Smazalovi se zhroutil svět a v nešťastné situaci se několik měsíců utápěl. Nakonec se jeho manželce podařilo znovu otěhotnět a posléze se oba radovali z druhého potomka.

„Když u jiných s podobným osudem vidíte, že úmrtí dítěte zvládli, že se jim rozšířila rodina, tak si uvědomíte, že je to strašné, ale život tím nekončí. Nebyla to vůbec příjemná životní lekce, ale musíte jít dál. Nás to vedlo k tomu, že jsme chtěli co nejrychleji další dítě,” vysvětloval talentovaný kuchař v rozhovoru pro eXtra.cz.

Práce v televizi

Kromě ztráty syna se však v minulosti Petra Smazala nachází mnoho skvělých a humorných zážitků, na které dodnes rád vzpomíná. Rozpovídal se například o tom, že v televizním prostřední rozhodně není nováčkem. „Po škole jsem chvíli pracoval jako scenárista. Dělal jsem například film Svatý Mikuláš,” mluvil kuchař o nízkorozpočtovém hororu, který se však s mnoha pozitivními reakcemi nesetkal. „Byla to hodně guerilla akce, natočili jsme amatérský film, který se dostal do kin. Kvalitativně je strašný, ale vzpomínám na to rád,” vracel se k dřívějším pracovním zakázkám.

Z České televize do insolvence

„Pro Českou televizi jsem pak psal scénáře pro pořadu Bedekr, Patrola, Wifina. Pak jsem chvilku působil na Barrandově, napsal jsem scénáře asi pro sto padesát dílů Soudkyně Barbary. Pak jsme se tak úplně nepohodli, a tak jsem skončil,” pokračoval. Petr Smazal a dodal, že po skončení na Barrandově pro něj nikdo neměl práci, a proto nakonec skončil v insolvenci. Začal pracovat v jednom řetězci s elektronikou a posléze se mu podařilo odrazit ode dna. V současné době provozuje řeznictví a doufá, že si brzy získá velký počet pravidelných zákazníků. Nyní na to bude mít více času, jelikož z MasterChefa vypadl. Japonská výzva mu zlomila vaz.