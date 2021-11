Petra z MasterChefa zhubla téměř dvacet kilo, tajný trik si nenechala pro sebe

Zdroj: TV Nova

Petra Vindyšová je jednou z finalistek pořadu MasterChef Česko 2021. Od natáčení se ale talentovaná kuchařka změnila k nepoznání. Petra zhubla téměř dvacet kilo a my jsme se jí zeptali, jak to dokázala.

Petra Vindyšová po natáčení kuchařské show MasterChef šla pořádně do sebe. Violoncellistka se dala na hubnutí a během poměrně krátké doby se jí povedlo shodit krásných 17 kilogramů.

"Hubnutí u mě probíhalo překvapivě rychle. Původně jsem si před lety nechala sestavit jídelníček na míru a pamatuju si, že na mě celkem zázračně zafungoval. Ty jídla mi ale, přiznávám se, vůbec nechutnaly. Proto jsem tenhle starý program vzala a naučila jsem se podle něj gramáže potravin a kolik denně jíst porcí a udělala jsem si to podle sebe. Díky tomu tam mám opravdu dobrý jídla a fakt si na tom pochutnám," prozradila Petra kafe.cz.

Podle účastnice MasterChef je důležitá hlavně rovnováha ve stravování. "Samozřejmě tam nemám pařížský salát a větrník čtyřikrát do týdne, ale já jsem zastáncem toho, že když člověk drží delší dobu nějaký stravovací režim, tak si může klidně jednou i dvakrát v týdnu dát třeba pizzu nebo jinou nedietní potravinu a ta váha se nehne," říká Péťa, která chtěla do budoucna získat i další zkušenosti jako nutriční terapeut.

Pestrost, pravidelnost a vážení jídla

"Samozřejmě nemám žádné odborné vzdělání, nejsem nutriční terapeut, takže radím jen to, co zabralo mě. Zároveň mě ale tento obor zajímá a časem bych se ráda dovzdělala," říká Petra s tím, že rozhodně by doporučila vážení porcí a pravidelnost.

"Za mě je nejdůležitější pravidelnost, vážit si porce a obměňovat jídelníček, tedy mít co nejvíc pestrá ta jídla. Alespoň na můj organismus tohle fungovalo skvěle," vysvětluje hudebnice svůj recept na štíhlou postavu.

"V mém jídelníčku je šest až sedm jídel denně a pak je dobré dodržovat pravidelný spánkový režim," doplňuje Petra a dodává, že největším tabu během diety by měl být alkohol, který obsahuje mnoho zbytečných cukrů.

Petra v poslední době výrazně zhubla a změnila barvu vlasů

Kávy se nevzdám, ve fitku se netýrám

"Alkohol ven! To jsou samozřejmě sacharidy, ale například kávy se nikdy nevzdám. Nebudu lhát, že si občas nedám sklenku vína. Život se má žít, ne že najednou člověk hubne a stane se z něj asketa. Říkala bych tomu spíš životní směr než dieta," tvrdí Petra, která je čerstvě zamilovaná a prý se v posledních týdnech až tolik nehlídala, chce to ale napravit.

"Teď mi stojí váha, ale už mám naplánovaný projekty, chtěla bych se pustit třeba i do nějakých spoluprací, uvidíme, mám více možností," těší se finalistka MasterChefa.

"V neposlední řadě je důležitý i pohyb. Já se tedy netýrám na nějakých kolech, nebo ve fitku, navíc jsem nedávno prodělala závažný úraz ruky, takže bych ještě ani nemohla jet naplno. Teď je to půl roku a stále nemám tu ruku úplně fit, aktuálně bych mohla začít plavat a postupně zvětšovat zátěž, podle toho, jak mě ruka pustí. Já ale hrozně ráda chodím, takže denně ujdu alespoň deset tisíc kroků, abych se hýbala a to mi zatím stačí. Každý máme jiné spalování, někdo musí dřít hodně kardio, mně stačila chůze a váha šla dolů," uzavřela Petra.

Peťa po natáčení reality show na sobě pořádně zamakala