Komu byla trnem v oku? Petra z MasterChefa promluvila o atmosféře v zákulisí

Výraznou postavou letošní řady show MasterChef Česko je bezesporu violoncellistka Petra. Hudebnice se probojovala do historicky prvního čistě ženského finále a měla na dosah vysněný titul a výhru milion korun. Vyzpovídali jsme talentovanou kuchařku, která se během své cesty soutěží stala trnem v oku svých soupeřů.

Petra Vindyšová bojovala o titul MasterChefa s vervou a rozhodně to neměla jednoduché. Díky své otevřené povaze se stala talentovaná kuchařka terčem kritiky ostatních soutěžících, i přesto ale postupovala dál a každým kolem předváděla lepší výkony.

Zeptali jsme se Petry, jak nátlak v reality show zvládala. "Já jsem emotivní člověk, byla jsem v soutěži a budu i po ní, jelikož to jsou věci, které se nemění a já jsem za svou povahu ráda. U nás doma se nikdy emocemi nešetřilo. Naše máma nám uměla říct, že nás miluje, i že ji štveme, takže jsem na takové prostředí zvyklá a je mi v tom dobře. V rodině se nenasazovala žádná maska a říkáme si věci tak, jak jsou. Jsem si vědoma, že některým lidem můžu být nesympatická nebo jim moje povaha není příjemná. Já ale svým chováním nikomu neubližuju. Naopak si o sobě myslím, že jsem hodná holka se samaritánskými sklony a mám ráda lidi, takže jsem obětavá kamarádka i kolegyně. Jsem se sebou srovnaná, ale samozřejmě je potřeba na sobě neustále pracovat, protože člověk je tvárný a vždy je co zlepšovat," prozradila Péťa.

"Já všechno chápu, ne vždy si lidi sednou a čím více jich je pohromadě, tím větší je ta pravděpodobnost, že to nebude fungovat. Já jsem si tam odvařila svoje a diváci vidí ze sestřihu pouze ty vyhrocené situace, které jsou samozřejmě pro show zajímavější, což je pro diváky dobře. Často jsem byla úplně v klidu a stres se na mně projevil až ve chvilce, kdy jsem věděla, že chci předvést dokonalý výkon," říká finalistka MasterChefa.

Je rozdíl být emotivní a naivní

Petra se během posledních dílu MasterChefa ukázala jako kamarádka i vůči svým soupeřům. Půjčovala jim suroviny, snažila se být oporou, přesto ji ale ostatní neustále z kolektivu viditelně odstrkovali. Podle Petry je jedním z důvodů její otevřená povaha.

"Stres i emoce jsou v soutěži enormní. Je ale veliký rozdíl v tom být emotivní nebo naivní. Emotivnost může být velice často zaměňována za jistou naivitu, tak pozor, to já opravdu nejsem. Ve svém životě jsem se ale opakovaně setkala s tím, že si lidé takto zaměňují otevřenost nebo citlivost za hloupost," vysvětluje Petra.

"Nikdo jsme si nevybírali, kdo se do tý party dostane, ani v rodině si členy nevybíráme. Je potřeba naučit se společně žít a nechat žít. Já se snažím na lidech hledat spíše pozitivní věci, než ty negativní, i když nejsou zrovna moje krevní skupina," dodává violoncellistka, které prý změnil pohled na svět hlavně její starší bratr.

Petra to neměla v soutěži jednoduché

Brácha mi změnil pohled na život

"Mám brášku po úraze na vozíčku. Stalo se to, když mu bylo osmnáct a mně jedenáct. Tehdy jsem se nejvíc naučila, že nic není trvalý a ze dne na den se vše může změnit. Proto se snažím ke každému přistupovat s otevřenou náručí a myslí a hlavně žít naplno. Nejen z tohoto důvodu jsem se rozhodla dělat v lékařském sektoru, jelikož je nejistá doba covidová a já chci pomáhat," říká Petra, která má spousty plánů, jak využít v budoucnu své kuchařské dovednosti.

"Sny o vaření mám, zatím je neumím přesně definovat. Plánuji kuchařku, která nebude klasickou kuchařkou, budou v ní mé oblíbené recepty. Ráda bych založila vlog a vařící Youtube kanál. Rozhodně chci být v kontaktu s lidmi a vidět se s nimi naživo, kde nebudu ten po*uk z televize," směje se hudebnice.

Na otázku, zda by se vrátila do soutěže podruhé, má Petra jasnou odpověď. "Netušila jsem, jak moc se dokážu vystresovat. Blbě se na to člověku i kouká, protože je před tou kamerou úplně jinej. Podruhé bych se ale rozhodně přihlásila, otázka spíš je, zda bych udělala něco jinak. Považuji se za osobu, která se nemusí stydět za to, co říká, takže ničeho nelituji. Byla to obrovská emocionální horská dráha a celá soutěž mě strašně obohatila. Samozřejmě tam byly i těžké chvilky, například díl, kde jsem vyřadila Kubu. Na konci jsem neplakala jen štěstím, byly to také slzy z toho obrovského tlaku," svěřila se violoncellistka s tím, že teprve po skončení soutěže ji čekalo opravdu psychicky náročné období.

"Po natáčení jsem si zlomila ruku a můj tehdejší přítel, mě deset dní po tom úrazu opustil. Tam mi opět došlo, kde jsou opravdové hodnoty. Dneska už bych se asi nenechala rozhodit a věřila bych svému úsudku a svým názorům, ale zpátky bych nevzala nic," uzavřela finalistka kuchařské soutěže.

Petra své recepty sdílí s fanoušky na Instagramu a TikToku