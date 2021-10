Brečel jsem a žena mě utěšovala: Finalista MasterChefa popsal, jak přišel o syna

Zdroj: TV Nova

Petr Smazal, který se dostal do finálové šestnáctky v soutěži MasterChef, má za sebou tragickou životní zkušenost. Pouhé tři týdny po narození mu zemřel syn Samuel.

Na první pohled Petr působí jako rozený pohodář, kterému musí v životě snad všechno vycházet. Ve skutečnosti ale symptický řezník přišel s manželkou o syna. "On se narodil předčasně, a ačkoliv všechny nástrahy zvládl, nakonec bohužel došlo k zanícení střev a po 23 dnech svůj boj o život prohrál," řekl Smazal Expresu.

Člověk o tom musí mluvit

Aby se amatérský kuchař s bolestnou ztrátou lépe vyrovnal, přihlásil se do televizní soutěže. "Do MasterChefa jsem šel s tím, že o tom musím mluvit, aby se další lidé, co to zažili, nebáli. Protože dusit to v sobě je ta nejhorší věc, která se dá udělat," myslí si finalista show.

I když podobné situace bývají pro partnery většinou fatální, rodinné neštěstí Petra s manželkou naopak sblížilo. "Tam je to samozřejmě buď, anebo. My jsme se hodně spojili, moje žena je nejsilnější ženská na světě. Když jsme se s malým loučili, já jsem brečel jako hroch a ona mě ještě utěšovala," popsal těžké chvíle Smazal.

Druhé dítě je darem od boha

Manželům pomohlo i to, že Markéta Smazalová po čase přišla znovu do jiného stavu. "Když jsme zjistili, že je žena zase těhotná, bylo to jako dar od boha. Proto se malinký jmenuje Nataniel. To znamená bohem darovaný," popisuje kuchař, který se v dubnu stal podruhé otcem.

Ještě před porodem ale budoucí rodiče raději přešli z Plzně do pražské porodnice. "Bohužel máme špatnou zkušenost s ošetřujícím lékařem, který byl u komplikací během druhého těhotenství. V Praze se nám dostalo úplně jiné péče a přístupu, díky čemuž nakonec vše dopadlo dobře," uzavřel majitel řeznictví.

Petr je v týmu Přemka Forejta.