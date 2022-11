Všechno bylo jinak: Sofi z MasterChefa se hájila před naštvanými diváky

Zdroj: TV Nova

Dvacetiletá Sofi, která byla dalším z těch, kdo musel opustit soutěž MasterChef Česko, po svém vyřazení odhalila nejrůznější detaily z natáčení populární show. Kromě toho se ale vrátila také k epizodě, kde Adovi přidělila suroviny, které se k sobě vůbec nehodily, a podle diváků mu tak chtěla hodit klacky pod nohy.

Populární kuchařská soutěž MasterChef Česko se pomalu blíží do finále. Dalším z těch, kdo přišel o svou šanci stát se nejlepším amatérským kuchařem Česka, byla devatenáctiletá Sofi, které se nevyplatilo její rozhodnutí ohromit porotu netradičním dezertem. Na jednu stranu jí odchod pochopitelně mrzí, na tu druhou má ovšem zase čas na školu. Natáčení totiž úplně jednoduché nebylo.

Jeden díl se točí 13 hodin

Mnozí z diváků se mylně domnívají, že natáčení jednoho dílu soutěže může zabrat jen pár hodin. Skutečnost je ale úplně jiná. Jeden díl se totiž točí i víc jak půlku dne. A vše začíná už časně z rána. „Ve čtvrt na 7 jsme vyjížděli z hotelu, kde nás vždy nabíral takový malý tranzit. Jezdili jsme po skupinkách. Pak jsme přijeli do studia a šli jsme do kostymérny, kde jsme jim dali na výběr tři naše outfity a oni nám řekli, co se hodí, abychom třeba nebyli všichni v černém. Pak jsme šli do maskérny,” prozradila Sofi během livestreamu na Instagramu pořadu.

Následně už soutěžící nastoupili do kuchyně. Kromě samotného vaření se ovšem musely natáčet také nejrůznější rozhovory ve zpovědnici. „Takže ten den je opravdu dlouhý,” dodala ještě Sofi.

Mečoun s borůvkami

Sofi byla od začátku mezi diváky velmi oblíbená, během jedné chvíle na ni ale mnozí názor změnili. V jedné z epizod se totiž proti sobě utkali všichni odpadlíci a bojovali o tom, kdo z nich se vrátí do soutěže. Háček byl v tom, že jim ingredience na jejich pokrmy vybírali ti, jež se v kuchyni udrželi. A právě Sofi Adovi přidělila ingredience, které k sobě vůbec nešly. Jako třeba mečouna a borůvky. Podle diváků to byl vypočítavý krok, Sofi se ale nařčení brání.

„Já se divákům nedivím, že si myslí, že jsem mu dala špatné suroviny. Protože mně přišlo, že ta kamera zabrala jen ovoce a toho mečouna,” řekla Sofi, která při zpětném sledování epizody byla také překvapená. „Dala jsem mu tam toho mnohem víc. Zeleninu, rýži, asijské omáčky, bylinky, citronovou trávu a podobně. I vajíčka a hladkou mouku, kdyby náhodou chtěl dělat nějaké taštičky,” dodala ještě Sofi, podle které výběr surovin působil zvláštně hlavně kvůli kameře a střihu.