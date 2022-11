Petra odhalila zákulisí MasterChefa: O pauzách chodí soutěžící na kurzy vaření

Zdroj: TV Nova

Jak vypadá kuchyně v soutěži MasterChef Česko a co se v ní odehrává, všichni dobře vědí. Často se ale mnozí z diváků zajímají o to, co se odehrává potom, když se vypnou kamery. Čemu se soutěžící věnují v čase, kdy se zrovna nesnaží v časovém presu zapůsobit na porotce? O tom, co se děje v zákulisí, se rozpovídala Petra, která v aktuální řadě bojuje o vítězství.

Kuchařská soutěž MasterChef Česko si během let získala ohromné množství příznivců, kteří s nadšením hltají každou novou epizodu a fandí svým favoritům. S těmi mohou prožívat jejich nervozitu, zklamání i radost, jakmile se ale vypnou kamery a jednotlivé díly skončí, o svých idolech až do dalšího vysílání nic nevědí. Co se vlastně děje v pauzách, které natáčení jednotlivých epizod oddělují?

Úchylný pionýrský tábor

O zákulisí soutěže se v pořadu Talk (z)lomu rozpovídala Petra Krajčinovič, účastnice letošního ročníku MasterChef Česko. „Byla to nejnáročnější jízda v mém životě,” řekla hned na úvod. „Bylo to časově šíleně náročné, fyzicky šíleně náročné, psychicky šíleně náročné. To, co je v televizi, je tak jedna setina toho, co jsme tam zažívali,” pokračovala.

„Je to takový úchylný pionýrský tábor, kde vlastně žiješ v paralelní realitě s lidmi, se kterými bys normálně v životě nekamarádil, nebavil se,” dodala ještě s tím, že ostatní soutěžící byli na druhou stranu fajn a nepanovala mezi nimi žádná velká soutěživost.

Spaní na hotelu a kurzy vaření

Během doby, kdy se pořad natáčí, spí všichni soutěžící na hotelu. Kdo by si ale myslel, že společně často pořádají nejrůznější večírky a mají prostor na to, aby se navzájem mimo zraky kamer více poznávali, ten by se šeredně spletl. „Máš tam minimum volna. Mezitím jsou navíc kurzy. My o tom letos smíme mluvit, že se vlastně ještě učíš vysokou gastronomii a ještě se zlepšuješ, což si myslím, že je fajn. Všichni jsme byli nějak vybavení, ale furt jsme amatéři,” rozpovídala se Petra a prozradila tak, že se v pauzách mezi natáčením soutěžící ještě vzdělávají, aby mohli předvést co nejlepší výkony.