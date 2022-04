Matěj Homola poprvé promluvil o Nedvědovi: Slova obdivu a společná fotografie

Zdroj: Profimedia

Matěj Homola má se svou bývalou partnerkou a matkou své dcery Laury, Darou Rolins, skvělé vztahy. Hudebník se zpěvačkou se kvůli společnému potomkovi pravidelně stýkají a zdá se, že Homola skvěle přijal i nového partnera Dary. Frontman kapely Wohnout se dokonce pochlubil společnou fotografií s fotbalistou a nešetřil slovy obdivu.

Dara Rolins a Matěj Homola sice už roky netvoří pár, díky dceři Lauře je ale spojuje nerozlučné přátelství. Hudebník se s expartnerkou pravidelně stýká, tráví s ní společné dovolené a na péči ohledně čtrnáctileté dcery se na všem umí v klidu dohodnout.

Ostatně skvělým vztahem s Homolou se Rolins pravidelně chlubí na svém Instagramu. "Když zapadá slunko v Turíně. A poslední dobou dost často, těší mě, že stejně jako mně, se v tomto městě líbí i Lole. A co mě těší nejvíc, že jsou všichni, kteří jsou pro mě v tomto příběhu důležití, a to včetně Matěje, navzájem v míru a pohodě," napsala zpěvačka u svého nedávného příspěvku z Itálie.

Že je mezi zásadními muži života Dary Rolins vše v naprosté harmonii, následně potvrdil i samotný Homola, který je z hvězdného partnera své ex úplně vedle.

"Nový partner Dary a parťák dcery Laury, Pavel Nedvěd, je veskrze sympaťák a bylo mi ctí se s ním seznámit," napsal Matěj Homola ke společné fotce s Pavlem Nedvědem, kterou nahrál na svůj Instagram.

Zpěvák přiznal, že je fotbalistovým fanouškem a pořídit si s ním snímek bral jako splněný sen a čest zároveň.

"O fotografie s nĕkým většinou nežádám, ale tady jsem musel využít, až skoro zneužít situace. Protože, jak mi potvrdí asi každý, kdo cestuje, vĕtšina obyčejných lidí ve světĕ o Český republice neví zhola nic a dlouho by ji hledali na mapĕ. Ale velmi často si v zemích, kde se kouká intenzivně v bedně na fotbal, naši republiku spojují se třemi jmény - Pavel Nedvěd, Milan Baroš a Petr Čech. Odkud si? Z ČR? Aaaa, ooo, si, yes, da, Pauel Nedved, Milan Baros, Pítr Čék. Na kdejaký jihoamerický hranici, benzínce někde v Turecku, v hospodě v Africe, nemluvĕ o Evropě, znají chlapi tyhle naše fotbalisty. Takže tahle fotografie ve svĕtě otevírá dveře víc než cokoliv jiného a dá se díky ní navázat přátelství na mnoha místech, kde by to jinak třeba drhlo. Pohoda," pěje Homola na Nedvěda samou chválu. Vypadá to, že se Daře Rolins skutečně podařilo nového přítele skvěle integrovat do rodiny a zatím jsou ze slavného fotbalisty všichni nadšení.

