Matěj Stropnický a Daniel Krejčík: "Hejtují nás, ale šli bychom do toho znova!"

Matěj Stropnický se společně se svým přítelem Danielem Krejčíkem rozhodli přijmout nabídku na účast ve Výměně manželek a i když dostávají od známých vlnu hatů, zkušenost by si prý zopakovali klidně i podruhé.

Matěj Stropnický žije už několik let ve spokojeném vztahu se svým partnerem Danielem Krejčíkem. Partneři se rozhodli pořídit si zámek a nyní intenzivně pracují na rekonstrukci rozlehlé nemovitosti.

Právě finance byly jednou z motivací motivací, proč se Stropnický a Krejčík rozhodli přijmout nabídku na účast do reality show. Druhým důvodem byl odlišný názor páru na adopci dítěte. Zatímco Daniel by si potomka velmi přál, jeho partner je vůči tomuto tématu trochu opatrnější.

"Chtěl jsem, aby si Dan vyzkoušel, jaké to je, starat se o děti (trochu se podle jiných dílů dalo tušit, že bezdětný pár vyměněj do rodiny s hodně dětmi, a to vyšlo), sám je jedináček, děti by moc chtěl a trochu jsem doufal, že změní názor - jenomže on to setsakramentsky dobře zvládl a názor nezměnil, šest dětí prý není potřeba, ale tři klíďo. Tak tohle neklaplo," vyjádřil se Stropnický po odvysílání dílu Výměny.

Daniel krejčík názor nezměnil, děti z Výměny si chce půjčovat na léto

Daniel Krejčík se živí jako herec a diváci ho mohou znát z Ordinace v růžové zahradě, Dáma a král, Polda, V.I.P. vraždy, či seriálu Specialisté. Mimo jiné patří k nejvíce obsazovaným dabérům u nás, nadaboval a nazpíval přes 800 různých filmových a televizních titulů, například Hobita, Korunu, Dej mi své jméno, Sabrinina děsivá dobrodružství, Tom na farmě, Spiderman, Vymazaný kluk a mnoho dalších.

Úspěšný umělec se ale také předvedl jako dokonalá chůva, když ve Výměně manželek hravě zvládl péči o šest dětí. Své zkušenosti z reality show ale vůbec nelituje, naopak. Ratolesti z druhé rodiny si plánuje Krejčík půjčovat na hlídání.

"Spousta našich známých z naší sociální bubliny nás za přijmutí téhle nabídky bude hejtovat. Teda vlastně už hejtuje. Ale já vám řeknu, že si za tím rozhodnutím stojím. Poznal jsem partu šesti skvělejch dětí a jednoho tátu obra, který se mi fakt vryli do srdce. Doufám, že jsem otevřel oči pár lidem, kteří si pořád myslí, že gayové by neměli mít k dětem přístup blíž než na dva metry a že rozhodně nemůžou bejt stejně dobrý rodiče jako heterosexuální páry. Přispělo se nám něco na zámek a druhá rodina může za odměnu od Novy jet na první společnou dovolenou nebo hodit něco do kasičky pro děti.

Smekám před všema maminkama a tatínkama na mateřský, za těch 10 dnů jsem naspal dohromady asi 30 hodin, vařil v kotlích dvakrát denně, přebaloval, rýsoval kružnice, pověsil asi milion kusů prádla, učil tatínka, kterej se musí setsakramentsky otáčet, aby to všechno uživil, jak má svoje děti poslouchat a bejt pro ně parťák. Stýská se mi po nich a v létě je tu máme na prázdniny, jak dlouho budou chtít. Nevěřil bych, že to napíšu, ale moc jsem si to užil," napsal partner Stropnického pár slov o svých pocitech na Instagram.

Krejčíka kamarádi odrazovali, že si kvůli reality show zničí hereckou kariéru



"Spousta lidí mi říkalo, že pro mladýho herce, kterej toho nemá tolik za sebou, není úplně výhodný objevit se v reality show. Oukej, moc mi to tam nesluší, jsem dost nevyspalej, permantně od někoho poblitej a prvních volnejch dvacet minut na to, abych šel do vany jsem si taky našel asi až po třech dnech. Ale já chtěl bejt hercem, abych lidem otevíral oči. A myslím si, že se to povedlo. Pro mě to mělo smysl určitě. Často píšete, že se vám zdáme jako ideální pár se vším všady a divíte se, že nejsme jednotní v tom, jestli budem nebo nebudem rodiče. Hele, v dnešní době dokonalejch instagramovejch rodin je někdy prospěšný vidět za těma hezkejma fotkama páry, co maj taky svoje bolístky," uzavřel Krejčík.

Pod příspěvkem se okamžitě strhla lavina komentářů a svou podporu Krejčíkovi a Stropnickému vyjádřili i některé celebrity z Českého rybníčku.

"Těším se, až si Vás zpětně pustím," napsala například Anička Slováčková. Originálně se také vyjádřila ezoterická Kateřina Hrachovcová: "Hej Ty! prď na hejty. Je to cajk," podpořila herečka dvojici. Ačkoliv Krejčík údajně dostal i negativní zpětnou vazbu, na Instagramu zatím na jejich účast ve Výměně všichni pějí samou chválu.

Matěj Stropnický býval šéfem strany Zelených.

