Stropnický a Krejčík po Výměně řeší nečekanou starost: Dopadne adopce malé Emmy?

Matěj Stropnický a Daniel Krejčík se nedávno objevili ve Výměně manželek a spustilo to celou řadu reakcí. Co ale partneři nejspíš nečekali, ozvala se jim holčička z dětského domova, která je požádala, aby ji adoptovali!

Matěj Stropnický a Daniel Krejčík měli před Výměnou manželek na pořízení potomků odlišné názory, reality show ale dvojici otevřela oči. Krejčík se předvedl jako dokonalý otec, když zvládal péči o šest dětí zároveň a to lépe, než kdejaká zasloužilá matka.

Partnerům se podařilo navíc rozvířit velice rozporuplné téma a to adopci dětí do homosexuálních rodin. Kvůli zákonům je totiž pro takové páry stále velice obtížné získat dítě do péče.

Díky Výměně se Stropnickému a Krejčíkovi ale možná změní celá jejich budoucnost, stala je jim totiž nečekaná věc.

Daniel Krejčík dojatý k slzám, tohle nečekal ani ve snu

"Já jsem Emma a je mi 9. Jsem v dětském domově a tety nám pouštěly v televizi Výměnu manželek s tebou a manželem a pak jsme se o tom bavili. Říkal jsi, že bys chtěl mít děti, ale že to nejde. Já bych k vám klidně šla, protože ses mi moc líbil. Já mám ráda koně, psy, papoušky a možná i divadlo, ale to nevím, protože jsem tam nikdy nebyla. A hrady, ale tam jsem taky ještě nebyla. Jo a mě napadlo, jestli pořád chcete dítě a vím, že dva kluci si nás nemůžou vzít, ale možná bych se u tet mohla přimluvit. Nevadilo by mi, kdyby jste si mě vybrali. Už musím končit a možná ještě napíšu. Ahoj," ozvala se Krejčíkovi holčička do zpráv.

Herec fotografii zprávy od malé Emmy sdílel a napsal k tomu: "Ať sem k tomu napíšu cokoliv, nebude to ani ze setiny tak silný jako to, co se teď ve mně děje. Odepsal jsem jí, že mám papoušky taky rád, že jméno Emma se mi pro holčičku vždycky líbilo a že tam tetám zavolám. Někdy jsou chvíle, kdy se vyplatí jít osudu naproti. Odvážná. To je hezký," neskrýval Krejčík dojetí.

Vzkaz od holčičky nasbíral za pár hodin bezmála 80. tisíc liků a v komentářích fanoušci všichni doufají, že se Stropnickému a Krejčíkovi povede Emmu adoptovat a dvojice skutečně začala podnikat první kroky.

Dopadne příběh Stropnického a Krejčíka happyendem?

"Před 28. tisíci lidma jsem ještě nemluvil, ani nehrál divadlo, tak jsem z toho trošku rozklepanej. Včera jsem nic nepřidával, protože jsem zažil takový emocionální kolotoč, že bych to každému přál. Můj kluk si myslí, že to je falešná březost, já si to myslím taky, ale prej to není možný. Když jsem se ráno připojil, málem mi vypadly oči z důlků. Tolik lásky co jste nám poslali a napsali krásných zpráv," okomentoval Daniel Krejčík nečekaný zájem.

Herec zároveň přiznal, že opravdu kontaktoval dětský domov, ze kterého se mu malá Emma ozvala. "Kdyby tenhle příběh byl pohádka, tak otočím teď tu kameru a tam už by seděla ta holčička, ale pohádka to bohužel není. Včera jsem měl velikou spoustu telefonátů a taky jsem si toho hodně přečetl. Možná je to začátek něčeho úplně nového, možná to skončí zítra. Nám to ale ukázalo, že jsou tady lidi, kteří potřebují lásku a domov a není to jen Emma je jich dost, tak nám držte palce," vyzval své sledující.

"To zveřejnění ale budiž začátkem i tečkou medializace tohohle hezkýho vyznání. Snad jen, že jsem odepsal. Jak to bude dál, to už si necháme pro sebe. Respektujme intiminitu našich kroků i té holčičky," dodal Krejčík v komentářích, že do budoucna chce soukromí holčičky co nejdéle držet od mediální pozornosti. Nezbývá než dvojici popřát mnoho štěstí a doufejme, že se dočkáme vysněného šťastného konce.

Partneři si na zámek museli půjčit nemále finance.

#youtube|ZmyRWr-DGY4|206s#