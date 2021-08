Výměna dětí: Matěj Stropnický na zámku hostil děti z televizního pořadu

Zdroj: Profimedia

Když se Matěj Stropnický se svým přítelem Danielem Krejčíkem objevili ve Výměně manželek, všichni s napětím čekali, jak oba partneři zvládnou soužití s další rodinou. Většina účinkujících se totiž v televizním pořadu často hádá a vyvolává konflikty. Matěj s Danem ale svoje úlohy zvládli na výbornou a děti z vyměněné rodiny u nich teď na zámku dokonce tráví část prázdnin.

Zatímco Matěj během reality show zůstal na zámku, kde přivítal „vyměněnou“ manželku, jeho partner Dan se v druhé domácnosti opravdu nenudil. Musel se totiž postarat o šest dětí, z nichž tomu nejmenšímu bylo v době natáčení několik měsíců. Dan, který se živí jako herec, to zvládnul bravurně a s dětmi si během krátké doby vybudoval blízký vztah. Kromě toho jim slíbil, že za ním mohou v létě přijet na na návštěvu.

Na zmrzku a na hřiště

"Výměna dětí. Moje náhradní holčičky z Výměny na prázdninách na zámku. A furt jsou stejně úžasné," pochlubil se Krejčík na sociální síti u příspěvku, který nedávno sdílel. Na zámek v Osečanech, které leží nedaleko Sedlčan, se vypravila čtrnáctiletá Martina, desetiletá Šárka a sedmiletá Adélka i s ročním Josífkem. S Danem děti trávily nejen čas na zámku, ale také si chodily na hřiště a na zmrzlinu.

Krejčík se nikdy netajil tím, že by jednou chtěl mít svoje vlastní děti. Na Výměnu se tehdy dívala také devítiletá Emma z dětského domova, která pak partnerům napsala dojmený vzkaz. „Říkal si, že bys chtěl mít děti, ale že to nejde. Já bych k vám klidně šla, protože jsi se mi moc líbil. Já mám ráda koně, psy, papoušky, ale možná i divadlo. Ale to nevím, protože jsem tam ještě nikdy nebyla," napsala holčička.

Papoušky mám taky rád

"Napadlo mě, jestli pořád chcete dítě. Vím, že dva kluci si nás nemůžou vzít, ale možná bych se u tet mohla přimluvit. Nevadilo by mi, kdybyste si mě vybrali," doplnila Emma svou prosbu. Krejčík pak celý dopis zveřejnil na svém Instagramu. „Ať sem k tomu napíšu cokoliv, nebude to ani ze setiny tak silný jako to, co se teď ve mně děje. Odepsal jsem jí, že mám papoušky taky rád, že jméno Emma se mi pro holčičku vždycky líbilo a že tam tetám zavolám," napsal Matějův přítel a dodal, že další kroky toho, jak se příběh s Emmou vyvíjí, si už nechá pro sebe.

V České republice přitom homosexuální páry zatím děti adoptovat nemohou. Návrh zákona, který by to umožnil, roky bezvýsledně leží v Poslanecké sněmovně. Tam chce mimochodem Matěj v říjnových volbách znovu kandidovat za sociální demokraty společně s Janou Maláčovou. Zatím ale oba politici čelí velké kritice, protože nedávno doprovázeli úřad inspekce práce v jedné firmě v Krupce na Teplicku. Někteří lidé poukazují na to, že dvojice politiků podnik využila jenom pro svou předvolební kampaň.

Matěj s Danem doma na zámku přivítali celou rodinu, se kterou si ve Výměně manželek prohodili role.