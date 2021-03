Matěj Stropnický s Danielem Krejčíkem ve Výměně manželek: Zájem je zaskočil!

Matěj Stropnický s Danielem Krejčíkem dostali od produkce TV Nova nabídku účinkovat ve Výměně manželek a oni ji přijali. Herec je prý zájmem o reality show zaskočen.

Středeční Výměna manželek bude velmi netradiční, v pořadu se totiž objeví syn Martina Stropnického Matěj, se svým přítelem Danielem Krejčíkem.

"Spousta kamarádů se mi bude smát, že jsem šel do takového pořadu. Budou říkat, že je to pokleslá senzacechtivá zábava, ale mně pak došlo, že kdo chce zastupovat běžné lidi s běžnými zájmy, nesmí opovrhovat zábavou, na kterou se ti lidé koukají. Je to jejich volný čas. Nikdy se nestanu matkou od šesti dětí ani svářečem. Ale snažím se na ty lidi aspoň chvílemi napojit, protože pak je můžu účinně zastupovat, kdybych se rozhodl zase někdy kandidovat v politice," prozradil Stropnický, proč na nabídku účasti v reality show kývl.

Krejčík v pořadu otevřeně přizná, že by chtěl adoptovat dítě, jeho partner si tím ale zatím není jistý, změní Výměna názory některého z nich?

Martin Stropnický se na adopci s partnerem zatím neshodne

Daniel Krejčík to nebude mít vůbec jednoduché, dostane se totiž do rodiny, kde je šest dětí! Herec tak bude mít příležitost vyzkoušet si, jak náročná je péče o miminko i o starší sourozence současně.

"Já bych si děti moc přál, ale Matěj o tom zatím není přesvědčený," prozradil Krejčík, který se ve Výměně předvede jako dokonalý otec.

Stropnický měl k účasti trochu jiné pohnutky, chtěl ze sebe prý slepit nálepku protekčního fracka. "Narodil jsem se se stříbrnou lžičkou, studoval jsem v zahraničí a mám známého tatínka, který vše zařídí. Proti tomu bojovat je těžké. Lidé si myslí, že mám vše zařízené. Přitom si to všechno musím zařídit sám," stěžuje si Matěj, který si na zámek musel půjčit od své maminky a pravidelně jí částku splácí.

Krejčíka nečekaný zájem fanoušků reality show zaskočil

Středeční Výměna manželek už je nyní k dispozici na Voyu a Daniel Krejčík už na své vystoupení dostává první zpětnou vazbu. Herec prý až takovou pozornost od reality show nečekal.

"Mě tedy překvapuje, kolik z vás se na to kouká, má to rádo nebo to má jako guilty pleasure nebo cokoliv. Já vám k tomu samozřejmě něco řeknu, ale až potom, co to odvysílají v telce, což je teď ve středu." vyjádřil Krejčík se na svém Instagramu.

Píšete mi strašně moc zpráv. Já si je hrozně rád přečtu a slibuju, že na všechny odpovím, ale až ve středu. Těším se na to a šetřím si je," poděkoval herec za podporu, které se mu dostalo ještě dříve, než pořad odvysílala TV. Pokud Vás zajímá, jak Krejčík zvládl cizí domácnost se šesti dětmi, nezapoměňte si již zítra ve 20:20 naladit Novu, o emoce rozhodně nebude nouze.

Stropnický s Krejčíkem hovoří o koupi zámku.

Zdroj: Youtube