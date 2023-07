Proměna hezouna z Přátel: Z frajera Joeyho je obtloustlý fotřík s pivním břichem

Zdroj: Profimedia.cz

Matt LeBlanc, známý především díky své ikonické roli Joeyho Tribbianiho v seriálu Přátelé z let 1994 až 2004, šokoval fanoušky svou pozoruhodnou proměnou.

Herec, který zítra oslaví 56. narozeniny, už vůbec nevypadá jako sympatická seriálová hvězda, kterou si pamatujeme z dob Přátel. Jako by slavný představitel Joeyho zapomněl, jak trnitá byla pro něj cesta ke slávě a přestal na sobě pracovat. Začínal přitom jako vyhlášený hezoun už na konci 80. let, kdy hrál Chucka Bendera v pořadu "TV 101". První proslulosti dosáhl díky roli Vinnieho Verducciho, přítele Kelly Bundové v seriálu Ženatý se závazky, která mu vynesla vlastní spin-off seriál. Navzdory těmto počátečním úspěchům jeho kariéra prudce vzrostla až v polovině 90. let.

Jak Leblanc přiznal v rozhovoru s Conanem O'Brienem v roce 2019, před nástupem do Přátel byl doslova na mizině – řekl, že v jednu chvíli měl pouhých "11 dolarů". Role v seriálu Přátelé však vše změnila a krom mezinárodní popularity mu i slušně vynesla. Postava Joeyho Tribbianiho se lidem natolik zalíbila, že se jako jediný z herců Matt LeBlanc dočkal po konci Přátel vlastního seriálu s příznačným názvem "Joey".

Rozchod s partnerkou

Po konci Joeyho zmizel tak trochu z očí veřejnosti. A jak přiznal na setkání Přátel po 25 letech, přestal se omezovat v jídle, což se dost podepsalo na jeho postavě. Do Hollywoodu se vrátil až po pětileté pauze, když si zahrál satirickou verzi sebe sama v seriálu "Episodes" stanice Showtime. Po konci seriálu se ale zase na čas herecky odmlčel. Prý i proto, že jeho milostný život prošel výraznou změnou, rozešel se po šesti letech se svou přítelkyní, britskou televizní producentkou Aurorou Milliganovou.

Navzdory osobním neúspěchům a proměněné postavě ale Matt LeBlanc zůstává fanoušky milovanou osobností. I když má už nějaké to kilo navíc a jeho slavné havraní vlasy zešedly a lehce prořídly.