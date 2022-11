Matthew Perry odhalil děsivé vzpomínky: Budil jsem se ve vlastních výkalech

Zdroj: Profimedia

Herec Matthew Perry nepřestává šokovat. Na začátku listopadu vydal knihu Přátelé, lásky a ten ohromný průšvih, ve které odhaluje svůj životní příběh bez přikrášlování. Otevřeně v ní píše o závislosti na drogách, zdravotních problémech a svých láskách.

Představitel Chandlera Binga z Přátel je nyní často zvaný na rozhovory pojící se k vydání jeho knihy. Ani tam se nedrží rozhodně zpátky, často mluví dost otevřeně a šokuje tak moderátory i své fanoušky.

Prasklé střevo

Herec byl zvyklý na to, že mu často není dobře díky lékům a alkoholu. Jednoho dne ho ovšem začala trápit zcela jiná bolest. Prasklé střevo mu způsobilo neuvěřitelnou bolest v oblasti břicha. Ocitl se tak na dva týdny v kómatu, jeho rodina byla tehdy vyrozumněna s tím, že má Matthew jen dvě procenta na přežití. V rozhovoru pro magazín GQ promluvil o tom, co se tehdy s jeho tělem dělo.„Probudil jsem se, a sáček byl zase prasklý. Měl jsem h**na po celém těle i na obličeji. Když se to protrhne, tak se to prostě protrhne. Musíte zavolat sestry,“ šokoval svou upřímností. „Když říkám, že jsem se probudil celý od h**en, tak tím myslím třeba padesátkrát nebo šedesátkrát,“ přiblížil hrozivou vzpomínku.

Život na hraně

Těmito vzpomínkami to ovšem zdaleka nekončilo, to nejhorší herce teprve čekalo. Když se měl po devíti měsících sáčků konečně zbavit, tak mu nevyšla operace podle plánu. Musel dostat ileostomický pytlík, který byl podle Perryho ještě horší. Na rozdíl od kolostomického, který navazuje na vývod z tlustého střeva, ileostomický navazuje na tenké střevo a obsah, který se do něj dostává, je řídší. „Bylo to ještě desetkrát horší,“ pronesl. „S ileostomickým pytlíkem se musíte vypořádat osmnáctkrát, devatenáctkrát denně. Spousta pacientů spáchá sebevraždu. Lidé to nedávají,“ upřesnil. „Už bez toho žiju docela dlouho a jsem za to moc vděčný,“ dodal na závěr.

Nekonečný boj

O boji se závislostí se v souvislosti s Perrym mluvilo dlouho. Nikdo ovšem doposud netušil, jak vážné problémy herec měl. Za léčbu z vlivu návykových látek utratil za svůj život přibližně devět milionů dolarů. Prošel si patnácti různými odvykacími kúrami, navštívil okolo šesti tisíc setkání anonymních alkoholiků a čtyřiapadesátkrát se pokusil o detoxikaci. Většina těchto pokusů probíhala v době, kdy natáčel sitcom Přátelé.