Matthew Perry o závislosti: Doktoři mi dávali dvouprocentní šanci na přežití

Zdroj: Profimedia

Matthew Perry patřil v legendární partě Přátel mezi jednoho z největších vtipálků. V reálném životě mu ovšem do smíchu poslední roky nebylo. O čem se dlouhá léta spekulovalo, nyní herec přiznal ve své knize.

O herce měla dlouhou dobu strach veřejnost. Díky jemu oteklému zevnějšku nepůsobil rozhodně zdravě. Šuškalo se o tom, že má problémy se závislostí. Nikdo ovšem nevěděl, že jeho stav je tak vážný.

Týdny v nemocnici

Populárnímu herci se podařilo utajit, že strávil dva týdny v kómatu a pět měsíců v nemocnici. Jeho stav byl tak špatný, že musel devět měsíců používat kolostomický sáček. „Když mě přijímali v nemocnici, doktoři řekli mé rodině, že mám dvouprocentní šanci na přežití,“ prozradil magazínu People. „Připojili mě na přístroj, který nahrazuje funkci srdce a plic. Nikdo to nepřežije. Tu noc na něj připojili pět lidí. Čtyři zemřeli, já přežil. Proč já? To nevím,“ šokoval svou upřímností.

Přátelé a léčebna

V jeho čtyřiadvaceti letech ho obsadili do role Chandlera v kultovním seriálu Přátelé. V té době byla jeho alkoholová závislost teprve na začátku. „Zvládal jsem to. Jakž takž. Ale okolo 34. roku jsem v tom už dost lítal. I když byly série, které jsem odehrál střízlivý. Třeba celou 9. řadu jsem nepil. A hádejte, kdy jsem byl nominován na cenu za nejlepšího herce? To mi mohlo trochu napovědět,“ přiznal otevřeně. V nejhorším období polykal i 55 léků na bolest hlavy denně a zhubnul na 58 kilo. „Nedokázal jsem přestat. Nedokázal jsem to, protože závislost se stupňuje. A s věkem se horší,“ dodal. V léčebně byl celkem patnáctkrát. Dnes je čistý, i když nechce uvést, jak dlouho přesně.

Perry závěrem zmínil, že je nesmírně vděčný, že tu stále může být. Jeho kniha Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, vyjde celosvětově 1. listopadu.