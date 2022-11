Matthew Perry byl roky zamilovaný do Jennifer Aniston: Na natáčení Přátel trpěl

Zdroj: Profimedia

Herec Matthew Perry, který se proslavil hlavně rolí Chandlera ze seriálu Přátelé, před několika dny vydal své memoáry, v nichž popisuje různé životní radosti i strasti. V knize se ale rozepsal i o tom, jak byl zamilovaný do své kolegyně Jennifer Aniston. A jak mu to ztěžovalo práci.

V době, kdy byl poprvé uveden seriál Přátelé, se snad každý divák zamiloval do herečky Jennifer Aniston, která v sitcomu ztvárnila postavu Rachel. Nebyli to ale jen diváci, kdo kráse a půvabu vycházející hvězdy propadl. Zájem o ní měl totiž i Matthew Perry, představitel Chandlera, a to dávno předtím, než se vůbec Přátelé začali natáčet.

Ihned se zamiloval

Jak Matthew Perry podle webu Page Six uvedl ve své autobiografické knize s názvem Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, s Jennifer Aniston se poprvé setkal asi tři roky předtím, než začal seriál vznikat. Měli společné známé, a tak na sebe čas od času naráželi. „Okamžitě mě uchvátila (jak by také ne) a líbila se mi. A měl jsem pocit, že ona mi náklonnost opětuje. Říkal jsem si, že z toho možná něco bude,” vypráví představitel Chandlera ve své knize.

Když pak Matthew dostal svou nejslavnější roli, chtěl se o radostnou novinu podělit právě s Jennifer, o které věděl, že bude v seriálu také účinkovat, a herečce zavolal. „Jenže jakmile mi z pusy vylezla všechna ta slova, řekl jsem si, že to byl asi velmi špatný nápad. Doslova jsem i přes telefon cítil, jak ztuhla. Když se na to dívám zpětně, je jasné, že si kvůli tomu myslela, že jí mám možná rád až moc a možná ji to vyděsilo. A ani moc tomu nepomohlo to, že jsem ji následně pozval na rande,” pokračuje ještě herec s tím, že si o něm Jennifer musela myslet, že je podivín, který se o svou roli ucházel jen proto, aby mohl být Jen nablízku.

Láska trvala

Během natáčení se ale oba celému incidentu zasmáli a Jennifer nabídla Matthewovi přátelství. Ten jej přijal, ale stejně herečku vnímal jinak než jen jako kamarádku. Přiznal, že během natáčení často analyzoval jejich společné konverzace a pořád na Jennifer myslel.

Ze svých citů se pak vymanil paradoxně až ve chvíli, kdy viděl, že to jiskří mezi Jennifer a představitelem Rosse, Davidem Schwimmerem. V tu chvíli si Matthew uvědomil, že u herečky zkrátka nemá šanci a dokázal se s tím smířit.