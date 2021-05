Matthew Perry děsí fanoušky: Chandler z Přátel má prý závažný zdravotní problém

Vydání speciální epizody kultovního seriálu Přátelé se nezadržitelně blíží. V souvislosti s tím bylo s hlavními herci natočeno i několik propagačních rozhovorů. Na jednom z nich ovšem Matthew Perry, představitel Chandlera, vypadá vskutku podivně. Na tváři má neustále nepřítomný pohled a trápí jej i potíže s vyjadřováním. Fanoušci mají strach o jeho zdraví.

Prosby fanoušků, kteří se dlouhá léta snažili přimět tvůrce seriálu Přátelé k pokračování, byly konečně vyslyšeny. Na konci května totiž světlo světa spatří zbrusu nová epizoda oblíbeného sitcomu. Bude však velmi speciální. Herci v ní totiž budou vystupovat sami za sebe a budou si připomínat nejrůznější momenty z natáčení. Jakkoliv radostná tato zpráva je, s novými rozhovory s herci se mezi fanoušky začaly šířit velké obavy. Představitel Chandlera, Matthew Perry, totiž působí velmi zvláštně.

Jako v jiném světě

V novém rozhovoru, který byl zveřejněn v rámci propagace premiérové epizody Přátel, vedle sebe usedli David Schwimmer, Matt LeBlanc a Matthew Perry. Poslední zmíněný však po celou dobu trvání interview působil značně zmateně. Neustále měl v očích nepřítomný pohled, měl zpožděné reakce a při odpovídání na různé otázky mluvil velmi pomalu. Dokonce měl problém s artikulací.

To pochopitelně neuniklo pozornost fanoušků. „Ježíši! Sežeňte někdo Matthew Perrymu pomoc, kterou potřebuje. Vypadá hrozně a mluví divně,” napsal podle webu Perth Now jeden z uživatelů sítě Twitter. Rychle se ale objevily i ty reakce, které herce bránily. „Je vážně smutné, že pokaždé, když se mluví o Přátelích, lidé mají potřebu komentoval vzhled Matthewa Perryho,” uvedl seriálový nadšenec. Poukazoval přitom na to, že představitel Chandlera dlouhá léta bojoval se závilostí na drogách, což se na něm pochopitelně mohlo právě takto podepsat.

Zlomila ho psychika

Není žádným tajemstvím, že Matthew Perry propadl drogám právě během natáčení Přátel. Podle webu eXtra kdysi v rozhovoru pro Radio 2 dokonce uvedl, že si kvůli závislosti vůbec nevybavuje období mezi natáčením třetí a šesté série sitcomu. Kvůli návykovým látkám, mezi které patřil i alkohol, výrazně zhubl, což tehdy neuniklo ani divákům seriálu.

Sám se nechal slyšet, že u drog hledal útěchu v době, kdy si seriál získal obrovskou popularitu. Nemohl totiž unést pozornost milionů fanoušků po celém světě. Později se ovšem zdálo, že se mu podařilo všechny vnitřní démony setřást. Jak je ale vidět, léta závislosti se na něm přece jen podepsaly.

Matthew Perry působil v nejnovějším rozhovoru zvláštně:

Zdroj: Youtube