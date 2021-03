Geniální dítě? Bohuš Matuš komunikuje s dcerou speciální řečí

Není tomu dlouho, co se Bohuš Matuš stal tatínkem. Dceru Natálii mu porodila přítelkyně Lucie. Společně nyní tvoří spokojenou rodinku. Podle zpěváka je jeho novorozená dcera velmi šikovné miminko. Dokonce už spolu mluví speciální řečí.

Vzhledem k pandemii koronaviru nemá Bohuš Matuš příliš mnoho práce a tak má čas se naplno věnovat dceři Natálce, která mu dělá jenom radost.

„Natálka se naučila svou speciální řeč. Už se mnou komunikuje, vydává na mě různé zvuky, jako bú a podobně. Reagovala takhle už ve dvou měsících, což prý bývá o nějaký měsíc později. Jsme z toho nadšení,“ řekl Matuš pro eXtra.cz.

Z novorozené dcerky je zpěvák úplně hotový. Dle jeho slov je velmi nenáročná a nezlobí. „Pořád je strašně hodňoučká, většinu nocí prochrní. Lucinka jí dá naposledy mlíčko v noci, když jde spát, a pak až po šesti hodinách. Přes den kojí po třech hodinách,“ prozradil.

Novou roli si Matuš náležitě užívá

Matuš se tatínkem stal poprvé a novou roli si náležitě užívá. Připouští, že občas je to složité, ale většinu času je jeho dcera hodná.

„Malá má samozřejmě taky někdy svoje dny, ale většinou je to zlatíčko. Lucinka se jí strašně moc věnuje, já si s ní taky dost hraju, takže Natálka je spokojená a pořád se směje,“ raduje se zpěvák, který dítě původně vůbec nechtěl.

„Nikdy jsem nechtěl do tohoto světa žádného potomka, ale nějak se mně poslední léta dařilo a já potkal holku, co mi vrátila chuť do života,“ prozradil Blesku důvod, který ho vedl k založení rodiny.

Zpěvák přestřihl pupeční šňůru

„Lucinku jsem podpořil a přestřihl pupeční šňůru… vše probíhalo bez komplikací, takže Lucinku v úterý pustili domů, hned se šla miminkem pochlubit svým rodičům,“ popsal, co následovalo po propuštění z nemocnice.

Porod byl pro Lucii poměrně náročný. „Celkem asi deset hodin, ale když to přišlo, tak to bylo celkem rychlé. Přestřihl jsem pupeční šňůru, to bylo pro mě důležité. A i když jsem byl zpočátku nervózní, tak jsem to zvládl,“ svěřil se Matuš, jenž je nyní hrdým tatínkem.