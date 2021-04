Bohuš Matuš si nechal vytetovat vlasy, na svatbě s náctiletou chce vypadat mladě

Svatba téměř padesátiletého Bohuše Matuše s čerstvě osmnáctiletou Lucinkou, se kterou vychovávají dceru Natálku, se kvapem blíží. Známý zpěvák chce vzhledem ke věku své partnerky vypadat mladší, a tak si nechal vytetovat vlasy.

Bohuš Matuš už si zvykl, že je plešatý, ale na svatbě chce přeci jen zazářit. "Vlasy mi začaly padat už v osmnácti, do té doby jsem měl krásnou kudrnatou hřívu. A pak se z toho postupně stalo koleno, které jsem skrýval pod pokrývkami hlavy," svěřil se portálu super.cz.

"Ani na svatbě jsem nechtěl být v šátku, tak jsem se rozhodl nechat si vlasy vytetovat. Myslím, že to trochu omlazuje a vedle Lucinky budu vypadat mladší," myslí si.

Už za chvíli budou svoji

O mnoho let mladší partnerka ho do změny nijak netlačila. Dokonce byla proti. "Nejdřív říkala, že se jí líbí to koleno, ať si nic nedělám, že budu vypadat divně. Ale když jsem s tím poprvé přišel, tak se jí to už líbilo. Říkala, že mám ty vlásky jako Natálka, takový tučňáček," smál se zpěvák.

S Lucií zpěvák vychovává dceru Natálii. Matku svého dítěte chce pojmout za manželku 12. května v Krtkově světě. Takřka všechno už je zařízené a zpěvák na tom podíl rozhodně neměl. Vše zařídila Lucie.

Lucie neutratila ani korunu

"Lucinka je úspěšná na Instagramu, už v rámci spolupráce dostala i snubní prstýnky pro nás a briliantové náušničky pro Natálku anebo svatební šaty," chlubil se.

Bohužel pro ně svatba nemůže být velkolepá. "Může tam být maximálně třicet lidí, takže opravdu jen ti nejbližší, se kterými se máme navzájem rádi. Potom si Lucinka pozvala asi dvě stě lidí, snad se nějak rozptýlí po okolí. Ale když už ostuda, tak pořádná," vtipkoval Matuš.

Zdroj: Youtube