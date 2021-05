Pět minut trapna: Matyáš Ramba popsal první setkání s manželkou

Tereza Ramba byla snem mnoha mužů. Ti si ale mohou nechat zajít chuť, protože srdce půvabné herečky patří Matyáši Rambovi, se kterým založila rodinu. Kdo je ale vůbec svalnatý akrobat a jak se mu žije po boku známé hvězdy?

Poprvé se s Terezou, tehdy ještě Voříškovou, setkali úplně náhodou. „Potkali jsme se na premiéře v divadle ve Švehlovce. Na představení Fénix, kde nás představila společná kamarádka. Viděli jsme se tam na baru asi pět minut a bylo to dost trapný,“ zavzpomínal Ramba v rozhovoru pro novinky.cz.

Následně se jejich cesty protnuly ještě několikrát „Pak jsme se začali potkávat na různých místech, až se Terka přišla podívat na naše představení na Letní Letné,“ prozradil akrobat. Na začátku si od toho nic nesliboval, ale když se do půvabné Terezy zamiloval, bylo vymalováno.

Svatba už byla jen třešničkou na dortu. Voříšková si pak příjmení změnila na Ramba, což jejího manžela překvapilo. „Byla to Terky volba, já ji do toho netlačil. Vlastně jsem ani nečekal, že si moje příjmení vezme, myslel jsem, že vzhledem k herectví si ponechá Voříšková. Terka sama od sebe chtěla moje příjmení, což mi lichotí a děkuji za to,“ říká vděčný Ramba.

Stejně jako herečka je i on velmi vytížený. Je součástí souboru Losers Cirque Company, se kterým vystupuje právě na Letní Letná. Na svědomí mají třeba inscenace Heroes nebo Vzduchem.

„Věci, co dělám, jsou docela těžké, ale někdy vám něco připadá nebezpečné a přitom to trénují děti v přípravce. Celkově mívám mnohem větší strach a respekt, když trik nedělám já, ale někdo jiný a já dole jen jistím,“ přiznává Ramba.

„Nemohu pak ovlivnit, co se děje nahoře. Jen čekám, jestli bude někdo padat, a pak ho musím chytit. Jinak rád skáču a nechávám se nosit od ostatních,“ dodává. Kromě práce se naplno věnuje svému malému dítěti, které s herečkou má.

Manželé před veřejností oslovují svoje dítě Slunce, což je pro pro něj taková krycí přezdívka. „Má nádherné občanské české jméno a před kamarády a rodinou mu říkáme jménem. Já v tom ani nejsem radikální, ale v těhotenství se to nějak zvrhlo a ten mediální zájem byl nepříjemný,“ vysvětlila herečka webu super.cz.

„Já jsem nechtěla, aby někdo řešil moje dítě. To dítě je to nejcitlivější, co máte. On není herec, on je dítě, takže jsem mu chtěla zajistit co největší soukromí,“ uvedla.