Muži Maxové: První manžel ji vyměnil za zpěvačku, druhý ji zahrnuje bohatstvím

Zdroj: Profimedia

Tereza Maxová vypadá i po padesátce stále skvěle a cítí se ještě lépe, tudíž nemá z tohoto věku žádné mindráky. Loni do prodeje vstoupila kolekce poštovních známek s její podobiznou, na což je náležitě pyšná a i v lásce se jí daří víc než dobře.

Tereza Maxová oslavila dvaapadesáté narozeniny a nejen, že na svůj věk vůbec nevypadá, ale zvládá toho víc než kdejaké dvacítky. Modelka je neustále v jednom kole, co se její nadace týče, ale umí se postarat i o rodinu a své tělo, aby bylo fit a v pohodě. K tomu jí samozřejmě pomáhá i láska.

Tereza Maxová patří ke skupině českých modelek 90. let, které dobyly svět. Spolupracovala s nejlepšími návrháři a prezentovala ty nejluxusnější značky. I přesto, že by mohla nosit nos nahoru, jako jedna z mála zůstala nohama pevně na zemi a snaží se pomáhat tam, kde je třeba. A to mezi její přátele patřil například oscarový režisér Miloš Forman, zpěvák Bryan Adams, monacký kníže Albert či spousta dalších slavných světových osobností.

Po onemocnění zápalem plic změnila pohled na život

Možná je to tím, že po několika letech úspěchu Tereza onemocněla těžkým zápalem plic a uvědomila si tak, jak je sláva pomíjivá a že nejdůležitější ze všeho je zdraví. Založila tedy Nadaci Terezy Maxové, která již od roku 1997 pomohla miliónům dětí v naší zemi.

Kromě toho, že je Maxová úspěšnou modelkou a módní ikonou, je i filantropkou a v první řadě matkou. S prvním manželem, tenistou Frederikem Fetterleinem, má syna Tobiase. Vztah se rozpadl poté, co ji manžel vyměnil za zpěvačku Saseline Sorensen. Druhým manželem se roku 2016 stal realitní magnát Burak Oymen. S tím se seznámila při potápění mezi žraloky. Spolu pak mají dceru Mínu a syna Aidena.

Rodina žije velmi kosmopolitně. Chvíli v Čechách, chvíli v Monaku. Pro tureckého milionáře to není nic neobvyklého. Je totiž synem diplomatů, kteří se celý jeho život stěhovali a jako dítě dokonce strávil pár let právě v Čechách. Rodině tento kočovný způsob života tudíž vyhovuje.

Díky své nadaci se dostala na poštovní známky

V roce 2022 se Tereze v rodné domovině dostalo další pocty. Na trh se dostala kolekce poštovních známek, které nesou její podobiznu a také obrázky dětí, kterým její nadace pomohla.

„Je to pro mě obrovská pocta, že něco takového vyšlo. Není to ale o mně, na těch pětadvaceti známkách jsou kresby dětí z dětských domovů, kterým pomáháme,“ dojala se na svém Instagramu Tereza, která za ta léta v showbyznysu ukázala, že má jako jedna z mála modelek dostatek inteligence a srdce na správném místě.