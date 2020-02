Harry potvrdil dohady o těhotné vévodkyni Meghan: Archie přivítá sourozence!

Načasování pro pár nemohlo být lepší. Mluvilo se o krizi, rozvodu, problémech… S dalším dítětem na cestě si nikdo nedovolí dál o lásce dvojice pochybovat.



,,Tentokrát by chtěli holčičku," podělil se zdroj z královského paláce. ,,Chtějí pro Archieho, to, co má princ George s princeznou Charlottou. Jsou od sebe pouhé dva roky, skvěle si rozumí a teď spolu chodí i do stejné školy. Archie by se o svou mladší sestřičku postaral stejně dobře, jako jeho bratranec."