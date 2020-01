Nahá Jennifer Aniston poblouznila prince Harryho! Meghan zuří a dělá dusno

O Harryho poblouznění žhavou herečkou se doslechla královna Alžběta i Meghan Markle. Obě ženy nejsou nadšené z toho, že z jedné nahé fotografie usoudil, že by Jennifer mohla být perfektní princeznou. Meghan je dokonce rozezlená, že se jí snažil sbalit přes smsky.



Královský zdroj se k situaci vyjádřil následovně: ,,Meghan rozumí, že když se to stalo, bylo Harrymu pouhých 24 let, rozrušil ji ale fakt, že herečku Jennifer Aniston hodnotil jen podle nahé fotky, místo aby ji poznal z jiného pohledu." Meghan stále neshodila svou těhotenskou váhu a necítí se tak atraktivně jako před devíti měsíci, a rozumíme, že ji představa slintajícího Harryho nad obalem s Jennifer rozladila.